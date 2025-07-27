Росіяни вдарили по рейсовому автобусу на Сумщині: є жертви

На Сумщині знов є жертви серед мирного населення — у неділю, 28 липня, близько 16:30 росіяни з безпілотника атакували автобус із цивільними.

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За інформацією керівника обласної військової адміністрації Олега Григорова, відомо про щонайменше трьох загиблих, пʼятеро людей отримали поранення.

«Це сталося в районі села Іволжанське Юнаківської громади. Постраждалих і решту пасажирів вивезли на безпечну територію», — зазначив він.

Також сьогодні вдень росіяни знову здійснив атаку на об’єкти критичної інфраструктури Сумської громади. Сумський міський голова Артем Кобзар повідомляв, що внаслідок атаки дронами частина громади тимчасово залишилася без електропостачання.

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Нагадаємо, що у травні цього року біля Білопілля на Сумщині ворог вдарив «Ланцетом» по рейсовому автобусу, якій їхав у бік Сум. Тоді загинуло дев'ять мирних жителів, ще четверо зазнали поранень.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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