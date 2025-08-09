- 09.08 22:01 «Він зруйнував моє життя»: що відомо про гучні заяви позашлюбної дочки путіна Луїзи Розової
«Він зруйнував моє життя»: що відомо про гучні заяви позашлюбної дочки путіна Луїзи Розової
Ймовірна позашлюбна дочка путіна, діти якого можуть боротись за владу, опинилася в епіцентрі інформаційного шторму після появи гучних заяв у Telegram.
Про Луїзу Розову — дівчини, яку пов’язують із російським диктатором володимиром путіним — написало німецьке видання Bild. Зокрема, ЗМІ опублікувало матеріал про її нібито антивоєнні заяви, але згодом відкликало статтю для перевірки акаунту, з якого вони були зроблені. Видання підозрює, що він може бути фейковим.
У попередній публікації Bild, яку цитували інші ЗМІ, йшлося про життя Розової у вигнанні, її ставлення до війни проти України та особисту драму.
«Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє», — цитували її слова журналісти.
Однак після перевірки виявилося, що акаунт має відмінності у ніку, стиль написання не збігається з попередніми постами, а фото — ймовірно, змонтовані. Bild заявив, що відкликав матеріал як запобіжний захід і продовжує розслідування.
Своєю чергою, сама Луїза Розова (справжнє ім’я — Єлизавета Кривоногих) в Instagram Stories написала: «Досить писати мені. Я не маю жодного стосунку до політики».
Раніше вона вже потрапляла в центр уваги через антивоєнні пости, але її справжній акаунт залишався закритим. У 2022 році навколо Луїзи Розової точилися суперечки щодо правдивості заяв, а її мати — Світлана Кривоногих — фігурувала в журналістських розслідуваннях як особа, що збагатилася після знайомства з путіним.
Відомо, що Луїза Розова народилася 3 березня 2003 року в Санкт-Петербурзі. Її матір — Світлана Кривоногих, яка, за даними розслідувань, була коханкою путіна і після народження доньки стала мільярдеркою та акціонеркою банку «Росія».
У 14 років позашлюбна донька путіна змінила ім’я на Луїза Розова. Як повідомляли ЗМІ, у її свідоцтві про народження вказано по батькові «Володимирівна», але ім’я батька — прочерк.
У 2020 році видання «Проєкт» повідомило про «феноменальну схожість» Луїзи з путіним. Експерти встановили збіг рис обличчя на понад 70%.
Після початку повномасштабної війни Луїза переїхала до Франції, де працює кураторкою антивоєнних виставок у паризькій галереї, пересувається з охороною та уникає публічності.
У березні 2022 року Луїза опублікувала чорний квадрат із написом «No to war» в Instagram, що викликало хвилю критики з боку російських пропагандистів.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як звуть позашлюбних синів путіна, та де він їх переховує від світу.
Фото — instagram.com/stories/luizaroz__/252
