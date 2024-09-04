Особистий навчальний центр і вчителі з ПАР: уперше названо імена синів путіна і де їх можуть приховувати від світу

У кремлівського диктатора є не тільки доньки Марія і Катерина, яка захоплюється омолоджувальними процедурами за шалені гроші. путін, як стверджується в новому розслідуванні центру «Досьє», має двох малолітніх синів — Івана і Володимира. Їхньою матір'ю є колишня гімнастка Аліна Кабаєва. Згідно з повідомленням, перший син, Іван, народився у 2015 році, а другий, Володимир, з'явився на світ у 2019 році.

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Журналісти зазначають, що раніше вже надходили повідомлення про дітей путіна і Кабаєвої, проте імена синів названо вперше. Зокрема швейцарська газета Sonntags Zeitung повідомляла про те, що один син путіна народився у Швейцарії. Другого Кабаєва народжувала в москві під наглядом швейцарського лікаря.

Розслідування стверджує, що діти живуть за документами прикриття, весь час перебувають під охороною ФСО, у громадських місцях не з'являються і живуть у президентських резиденціях, а їхні переміщення здійснюють на приватних літаках і яхтах, пов'язаних із путіним. Джерело «Досьє», яке працює в одній із резиденцій, заявило, що часто бачить дітей, хоча й не спілкується з ними безпосередньо.

У розслідуванні йдеться про те, що на Валдаї для синів путіна спеціально відкрито навчальний центр. З дітьми працюють гувернери, а вчителів для них шукали через сайт агентства English Nanny. Після вторгнення росії в Україну роботодавці стали надавати перевагу вчителям англійської з ПАР, яку російська влада вважає «дружньою країною». За умовами роботодавця, педагогам заборонено залишати територію резиденції. В оголошенні зазначено, що сім'я «живе в ізоляції».

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Карта резиденції володимира путіна на Валдаї. Джерело: Центр «Досьє»

Педагогічний персонал не спілкується з батьками дітей безпосередньо, приймаючи розпорядження від помічників сім'ї. «Досьє» пише, що двоюрідна сестра Аліни Кабаєвої Оксана Федіна спілкується з гувернерами і нянями, видаючи себе за маму хлопчиків.

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Відомо, що старший син захоплюється хокеєм на спеціально побудованій для нього ковзанці, а молодший бере участь у змаганнях зі спортивної гімнастики. Але невідомо, як і де можна організувати змагання в умовах повної ізоляції.

Коментарів з боку кремля на момент публікації розслідування не послідувало. путін ніколи публічно не визнавав наявність синів, хоча і згадував, що в його родині є діти, з якими він спілкується.

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Раніше повідомляли про те, що біля фінського кордону для кремлівського диктатора обладнали таємну резиденцію, а також про те, що німецькі ЗМІ дізналися про роман дочки путіна Катерини Тихонової з 54-річним хореографом Ігорем Зеленським.

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