«Війна троянд»: як діти путіна можуть боротися за владу

У звіті Центру «Досьє», який фінансується бізнесменом Михайлом Ходорковським, детально описується приховане життя путіна, Кабаєвої та їхніх нібито дітей, існування яких путін довгий час заперечував. Навіть діти, яких він готовий визнати публічно — дві доньки від його колишньої дружини — живуть під вигаданими іменами. Але в останні роки журналісти та активісти отримали безпрецедентний доступ до найближчого оточення путіна, що стало величезним провалом з боку його служб безпеки, пише The Atlantic.

ВІДЕО ДНЯ

Приватне життя російських і радянських лідерів майже завжди потрапляло в поле зору громадськості, стаючи предметом вивчення істориків або приводом для всенародних насмішок. Але зазвичай їм вдавалося зберігати свої таємниці принаймні до того часу, поки вони не йшли з посади. путіну так не пощастило.

Колись Кабаєва була відома як «Золота дівчинка росії». Але зараз, у 41 рік, вона живе майже повністю в тіні путіна в його палаці в північному місті Валдай.

«Кабаєва, мабуть, думала, що стане королевою, а виявилася ув'язненою, — сказала Ніна Хрущова, професор міжнародних відносин у Новій школі в Нью-Йорку. — Це трагедія кремля».

РЕКЛАМА

Скільки саме дітей у пари неясно. Одні кажуть, що двоє, інші — троє. The Wall Street Journal повідомляє, що одного з них Кабаєва народила у Швейцарії в 2015 році. За даними «Досьє», цією дитиною був хлопчик на ім'я Іван, якому зараз 9 років. Він любить грати в шахи онлайн, що свідчить про те, що він може мати доступ до зовнішнього світу.

Своє розслідування автор звіту «Центру Досьє» Ілля Рождественський назвав «Спадкоємство» на честь серіалу про те, як діти воюють за батьківську імперію. Тимур Олевський, редактор The Insider, описав, як може виглядати битва між кількома групами дітей путіна за владу.

РЕКЛАМА

«росія, ймовірно, постраждає від конфліктів, які триватимуть десятиліттями, як „Війна троянд“. Поки що діти путіна продовжуватимуть жити самітниками в золотій клітці», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що колишній близький друг путіна розповів про його дочок.

РЕКЛАМА

344

Читайте нас у Facebook