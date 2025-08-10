- 12:59 Росіяни проникли в Покровськ, втративши більшість диверсантів: вилов окупантів, що вижили, триває
- 12:37 Звільнили та зачистили: під контроль ЗСУ перейшло село Безсалівка на Сумщині, — Генштаб
- 12:26 Прополіс позбавить мозолів, а підмор знизить цукор у крові: дешева альтернатива лікам та… меду
- 12:10 Залізничний вокзал у Синельниковому на Дніпропетровщині зруйновано внаслідок удару ворога
- 12:01 Легендарний Рафаель Надаль назвав новонародженого сина на честь покійного тестя
- 11:28 «Маніпулятивна інформація»: військові прокоментували скандальний інцидент із працівниками ТЦК у Дніпрі
- 11:25 Зустріч Трампа і путіна на Алясці веде до повільної поразки України, — ЗМІ
- 10:38 «Швидкого рішення не буде»: Юрій Бутусов про те, як Україна може посилити свої позиції на переговорах
- 09:59 «Україна має свободу вибору своєї долі»: європейські лідери виступили із заявою перед переговорами Трампа і путіна
- 09:54 На якому каналі і коли дивитися онлайн «Пафос» — «Динамо»: букмекери вірять у «порятунок» команди Шовковського
- 09:14 Чотири області України постраждали внаслідок нічних ударів дронів ворога: що відомо про атаку
- 08:49 Безпілотники влаштували запальну ніч у Саратові: горить НПЗ
В Україні, де триває загальна мобілізація, у соціальних мережах поширюються відеоматеріали, на яких нібито представники однієї з груп оповіщення Дніпропетровського РТЦК та СП застосовують фізичну силу до військовослужбовця. Дніпропетровський обласний ТЦК та СП повідомляє, що ця інформація є маніпулятивною та потребує розʼяснення.
«Насправді ситуація виглядала так: група оповіщення зупинила громадянина, який спокійно надав свої документи для перевірки. Під час цього до групи підійшов невідомий чоловік у цивільному одязі у стані алкогольного сп’яніння, який представився чинним військовослужбовцем і почав наносити образи та провокувати представників РТЦК та СП. Далі даний громадянин забіг до підʼїзду, конфлікт припинився, але через 10 хвилин він вийшов у військовій формі без знаків розрізнення та продовжив конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП. У ході конфлікту з’ясувалося, що ця особа не є чинним військовослужбовцем і була знята з військового обліку. На місце події викликали співробітників Національної поліції, і наразі тривають слідчі дії», — йдеться у повідомленні.
Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила, що за цим фактом зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України. Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.
Тим часом у Миколаєві 8 серпня також стався інцидент під час проведення мобілізаційних заходів групою оповіщення. Про це повідомив Миколаївський обласний ТЦК та СП.
«На законну вимогу пред'явити військово-облікові документи громадянин відреагував агресивною — застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців ТЦК та СП. Військовослужбовці групи оповіщення ТЦК та СП у відповідь на агресію та фізичну силу з боку громадянина були змушені застосувати заходи фізичного впливу до нього», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», на Волині натовп напав на авто ТЦК.127
