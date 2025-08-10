«Маніпулятивна інформація»: військові прокоментували скандальний інцидент із працівниками ТЦК у Дніпрі

В Україні, де триває загальна мобілізація, у соціальних мережах поширюються відеоматеріали, на яких нібито представники однієї з груп оповіщення Дніпропетровського РТЦК та СП застосовують фізичну силу до військовослужбовця. Дніпропетровський обласний ТЦК та СП повідомляє, що ця інформація є маніпулятивною та потребує розʼяснення.

«Насправді ситуація виглядала так: група оповіщення зупинила громадянина, який спокійно надав свої документи для перевірки. Під час цього до групи підійшов невідомий чоловік у цивільному одязі у стані алкогольного сп’яніння, який представився чинним військовослужбовцем і почав наносити образи та провокувати представників РТЦК та СП. Далі даний громадянин забіг до підʼїзду, конфлікт припинився, але через 10 хвилин він вийшов у військовій формі без знаків розрізнення та продовжив конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП. У ході конфлікту з’ясувалося, що ця особа не є чинним військовослужбовцем і була знята з військового обліку. На місце події викликали співробітників Національної поліції, і наразі тривають слідчі дії», — йдеться у повідомленні.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила, що за цим фактом зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України. Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Тим часом у Миколаєві 8 серпня також стався інцидент під час проведення мобілізаційних заходів групою оповіщення. Про це повідомив Миколаївський обласний ТЦК та СП.

«На законну вимогу пред'явити військово-облікові документи громадянин відреагував агресивною — застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців ТЦК та СП. Військовослужбовці групи оповіщення ТЦК та СП у відповідь на агресію та фізичну силу з боку громадянина були змушені застосувати заходи фізичного впливу до нього», — йдеться у повідомленні.

