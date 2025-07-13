В Україні запрацювала автоматична система постановки на військовий облік: що важливо знати

В Україні, де триває загальна мобілізація, запустили автоматичну систему постановки на військовий облік в «Оберіг». Тепер дані військовозобов'язаних вноситимуться без необхідності відвідувати Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Як пояснив юрист Юрій Танасійчук, система синхронізується з державними реєстрами, що значно спрощує процес, дозволяючи уникнути черг, довідок і особистих візитів. Про це він заявив в етері Київ24.

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Зміни стосуються чоловіків віком від 17 до 25 років. «Оберіг» використовує дані реєстрів, зокрема Державної міграційної служби, для автоматичної постановки на облік військовозобов'язаних.

Однак є винятки: тим, хто з причин здоров'я або інших обставин не підлягає мобілізації, все ж доведеться звертатися особисто до ТЦК та СП.

Як писали «ФАКТИ», фізичні особи-підприємці (ФОП), які перебувають на військовій службі, звільняються від сплати податків та подання звітності на час служби. Набрали чинності відповідні зміни до Податкового кодексу (закон від 18.06.2025 № 4505-ІХ).

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Фото: mod.gov.ua/

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