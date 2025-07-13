41.48 / 41.94 48.66 / 49.22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

В Україні запрацювала автоматична система постановки на військовий облік: що важливо знати

19:29 13 липня 2025
В Оберіг ставитимуть на військовий облік автоматично&nbsp;— Фото: mod.gov.ua

В Україні, де триває загальна мобілізація, запустили автоматичну систему постановки на військовий облік в «Оберіг». Тепер дані військовозобов'язаних вноситимуться без необхідності відвідувати Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Як пояснив юрист Юрій Танасійчук, система синхронізується з державними реєстрами, що значно спрощує процес, дозволяючи уникнути черг, довідок і особистих візитів. Про це він заявив в етері Київ24.

Зміни стосуються чоловіків віком від 17 до 25 років. «Оберіг» використовує дані реєстрів, зокрема Державної міграційної служби, для автоматичної постановки на облік військовозобов'язаних.

Однак є винятки: тим, хто з причин здоров'я або інших обставин не підлягає мобілізації, все ж доведеться звертатися особисто до ТЦК та СП.

Як писали «ФАКТИ», фізичні особи-підприємці (ФОП), які перебувають на військовій службі, звільняються від сплати податків та подання звітності на час служби. Набрали чинності відповідні зміни до Податкового кодексу (закон від 18.06.2025 № 4505-ІХ).

РЕКЛАМА

Фото: mod.gov.ua/

РЕКЛАМА
154

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Східний гороскоп на тиждень із 14 по 20 липня 2025 року

Бикам важливо проявити ініціативу, а Драконам — не піддаватися емоціям: східний гороскоп на тиждень 14 — 20 липня

Шабунін отримав підозру від ДБР, фото з відкритих джерел

Підозра Шабуніну — попередження для всіх, хто «воює» у ресторанах, — ветеран

Огірки, фото з відкритих джерел

Поради від Гали з Німеччини: таких огірочків ви ще не пробували — малосольні — але зберігаються всю зиму (відео)

Унітаз відмивається за допомогою лимонної кислоти, https://enviro-master.com/

Натріть цим стінки унітаза й не доведеться його годинами відтирати від сечового каменю

Наступний матеріал
Новини партнерів