Окупанти готуються застосувати потужну зброю на одному з напрямків: де мирним жителям варто остерігатися

Останнім часом серйозно ускладнилася ситуація під Покровськом на Донеччині, що особливо сильно може вдарити по мирних жителях. Зокрема, ворог готується застосувати там руйнівну зброю невибіркової дії у вигляді важкої вогнеметної системи (ТОС-1А) «Солнцепек».

ВІДЕО ДНЯ

Як каже військовий експерт Дмитро Снєгирьов, за інформацією місцевих джерел аналітичного відділу «Права справа», зафіксовано передислокацію російськими окупантами на цьому відрізку фронту термобаричної зброї. У тому числі важкої вогнеметної системи ТОС-1А «Солнцепек».

За словами експерта, саме на Покровському напрямі спостерігається найбільша активність ворога — 57 штурмових дій (із 172 всього за добу) у районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Вдале, Новомиколаївка, Оріхове. Російська армія передислокувала на цей напрямок приблизно до 110 тис., а за іншими оцінками до 120 тис. своїх оперативних резервів. Це угруповання є одним із найбільш боєздатних в армії рф.

Для підтримки свого наступу противник використовує засоби вогневого ураження як ЗСУ, так і житлових кварталів міста, і з появою ТГС-1А «Солнцепек» ситуація лише погіршиться.

РЕКЛАМА

Як наголошує експерт, ця зброя невибіркової дії і під загрозою виявляється не лише життя українських військовослужбовців, а й мирних мешканців. У місті Покровськ, за останніми даними, залишаються близько 1413 громадян, а в межах громади — 2809 осіб. Евакуація з міста триває, але стає дедалі небезпечнішою через інтенсивні обстріли російськими військами мирних жителів.

«Дія вибуху термобаричних боєприпасів на людину: ударна хвиля спричиняє контузію, розрив барабанних перетинок, кровотечу з носа, баротравму легень різного ступеня, часто з крововиливами в легені, переломи кісток. Клінічна картина ускладнюється великими опіками різного ступеня та термічним шоком. Зафіксовано випадки, коли легені повністю вигоряли зсередини», — каже про дію термобаричної зброї на людину Дмитро Снєгирьов.

Перші згадки про термобаричну зброю в учасників незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях Луганської області датуються серпнем 2014 року.

РЕКЛАМА

10 березня 2022 р. українські ЗМІ повідомили, що міноборони росії підтвердило, що застосовує в Україні важкі вогнеметні системи (ТОС-1А), які використовують термобаричні ракети.

Слід зазначити, що можливе застосування російськими окупантами ТОС у Покровську має на меті завдати надмірних пошкоджень об'єктам критичної та цивільної інфраструктури міста.

Варто зазначити, що використання термобаричної зброї не може застосовуватися проти військових цілей, якщо це наражає на небезпеку мирне населення.

«Примітно, що тактика терору та обстрілу житлової інфраструктури використовується окупантами як елемент військово-політичного тиску на цивільне населення. Таким чином створюється атмосфера страху та недовіри до дій центрального уряду», — наголосив Дмитро Снєгирьов.

РЕКЛАМА

Тим часом російські окупанти, ймовірно, вийшли на околиці Покровська і силами невеликих диверсійних та розвідувальних груп заходять до самого міста.

Фото з відкритих джерел

466

Читайте нас у Facebook