У напівкільці й чекають на штурм: експерт розповів, що може статися найближчими днями під Покровськом

Ситуація під Покровськом продовжує погіршуватись. Якщо в липні окремі групи окупантів виходили на околиці міста, то вже найближчим часом очікується штурм безпосередньо міста. Крім того, місто фактично знаходиться у напівкільці. Про це телеканалу «Еспресо» заявив керівник програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук. Експерт зауважив, що, вийшовши на трасу Покровськ — Костянтинівка, росіяни перегрупувалися.

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«Ворог вступає у фазу безпосереднього штурму Покровська. А тим часом навколо міста стискаються, ну, точніше, того, що від міста залишилося, стискається таке напівкільце. Продовжуються штурми з півдня Соледарського напрямку, практично на околицях міста намагаються обійти місто з боку Дніпропетровщини, з південного заходу, перерізаючи траси Покровськ — Межова та Покровськ — Павлоград. При цьому Покровськ — Межова перерізали, а ось за Павлоградську трасу боротьба йде в районі Урожайного», — сказав він.

Як наголосив Павло Лакійчук, вийшовши на трасу Покровськ — Костянтинівка, росіяни перегрупувалися, посилилися резервами та намагалися спочатку наступати вздовж траси на місто Мирноград, але отримали там відсіч. Після цього вони зосередилися на охопленні міста з півночі, і там утворюється дуже небезпечний «мішок», тому очевидно: найзапекліші бої на цій ділянці ще попереду.

Раніше військовий експерт Дмитро Снєгірьов попереджав, що під Покровським росіяни готуються посилити вогневий вплив на сили ЗСУ у місті, причому мають намір використати для цього зброю невибіркової дії — ТГЗ «Сонцепьок».

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