«Друга половинка» та фінансові втрати: гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для ФАКТІВ склала гороскоп на серпень 2025 року для всіх знаків зодіаку. На думку Людмили, місяць для багатьох стане справжнім випробуванням на витримку та вірність своїм ідеям. А ось у серцевих справах настане тимчасове затишшя. Щоправда, не у всіх

Овни

Найпродуктивніший місяць за рік для представників знаку Овнів. Готуйтеся до того, що завдання буквально сипатимуться на вас і знадобляться чималі сили, щоб з усім впоратися. Тому будьте готові до випробувань не лише емоційно, а й фізично.

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Тельці

У серпні представникам знаку можна розслабитись. Зірки не навантажуватимуть їх зайвою активністю. Уважними варто бути у другій половині серпня і не приймати важливих рішень, аж до тривалих поїздок. Проведіть краще цей місяць у спокої та тиші.

Близнюки

Зірки приготували вам справжній сплеск емоцій. Плани будуть здійснюватись навіть тоді, коли вам здавалося, що все вже не змінити. Зумійте скористатися цим періодом та втілити давні ідеї. Бережіть нервову систему та знаходьте хоч трохи часу для відпочинку.

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Раки

Плани, які ви будували на початку літа, поки стануть на стоп. А ось справи сімейні вирішуватимуться з легкістю. Саме час налагодити стосунки з батьками чи дітьми. Серцеві справи теж вас порадують, можливо, навіть це буде ваша «друга половинка» з минулого.

Леви

Зберіть волю в кулак і приготуйтеся відбивати напади недоброзичливців. У вас вистачить сил, щоб вистояти у цей непростий час. Зірки винагородять вас за витривалість наприкінці місяця, і ви відчуєте явне задоволення від зробленого.

Діви

Представникам знака зірки рекомендують відкласти ухвалення важливих рішень. Не виключено, що ви зробите помилку, розхльобувати яку доведеться до кінця року. Не варто заводитися з переїздом, будівництвом чи ремонтом. Присвятіть час спілкуванню з друзями та самопізнання.

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Терези

Найкращий час для того, щоб перепочити перед початком напруженого вересня. Залишок року вам доведеться добре попрацювати, але ваші старання будуть помічені. Щоправда, це вже станеться у новому році. А поки дайте собі час набратися сил, вирушайте у подорож, змініть обстановку.

Скорпіони

Енергія, яка часто б'є у вас через край, трохи «пригальмує». Не турбуйтеся, якщо ваші плани підуть абсолютно непередбаченим шляхом. Не робіть різких рухів та довіртеся долі. Гарний час для невеликого відпочинку на кілька днів. Він дасть вам сил рухатися далі.

Стрільці

Можливі фінансові втрати, які стануть дуже неприємним сюрпризом. Ситуація покращиться вже у вересні. Розраховуйте лише на підтримку сім'ї та близьких людей. Намагайтеся скоротити своє спілкування з колегами — вони не найкраща опора у складний час.

Козероги

Приймайте пропозиції, навіть якщо вони вам здаються «божевільними». Серпень здивує вас своїми можливостями та розкриє невідомі сторони вашої натури. Зірки радять не перериватись на відпочинок, а використати час для того, щоб здійснити все задумане. Настає ваш час!

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Водолії

Творчість стане головною рушійною силою знака у серпні. Не бійтеся експериментувати та повністю змінити свою сферу діяльності. Зірки підтримають усі зміни. На початку місяця побудуйте для себе план і чітко його дотримуйтесь — все вийде!

Риби

Можливі несподівані пропозиції, що принесуть солідний прибуток. Не варто відмовлятися від будь-яких можливостей — навіть у найменших буде прихований потенціал. Не забувайте про підтримку фізичної та емоційної форм — вони завжди допоможуть тілу залишатися у потрібному тонурсі.

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Фото: pixabay

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