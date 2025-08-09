Шістьом знакам китайського гороскопу зірки обіцяють потужний прорив найближчим часом

Європейські астрологи вважають, що після 11 серпня, коли вплив ретроградного Меркурія піде на спад, представники трьох знаків Зодіаку зможуть здійснити серйозний фінансовий ривок.



В той же час їхні китайські колеги, які роблять прогнози за допомогою методів східної астрології, певні, що доля готує приємні сюрпризи для людей, що народились під світлом зірок шести сузір'їв, йдеться на сайті професійних метафізиків.



«Найближчі дні обіцяють стати переломним моментом для шести представників китайського зодіаку. Зірки сприятимуть їм, відкриваючи нові горизонти та даруючи несподівані можливості. Якщо ви належите до одного з цих знаків, готуйтеся: доля готує вам щедрий подарунок — від внутрішнього визволення до реального матеріального успіху», — стверджують знавці зірок.

Кінь: точка визволення

Для Коней настає символічна розв'язка складного періоду. Цей вівторок принесе відчуття легкості: те, що давно тяжіло, відпустить. Внутрішні сумніви поступляться місцем ясності, а старі переживання втратить свою силу. Варто відпустити спроби «лагодити» минуле — тільки тоді ви помітите перспективу, яка давно була поряд. Не виключено і несподівану фінансову нагороду, яка з'явиться тоді, коли ви перестанете її чекати.

Кролик: ясність без драми

Для Кроликів настає момент прояснення. Чи то чесна розмова, чи розв'язання заплутаного питання, чи емоційна розв'язка — все відбудеться м'яко і без потрясінь. В результаті з'явиться почуття полегшення та звільнення. Успіх ховається в деталях: не ігноруйте дрібниці — в них може ховатися передвістя великих змін і успіху.

Коза: спокій притягує удачу

Козам більше не потрібно доводити свою значущість. Ваш внутрішній баланс стане тим самим магнітом, який привабить позитивні події. Хтось впливовий може запропонувати вам підтримку, вигідну угоду чи допомогу, на яку ви давно чекали. Успіх на вашому боці — головне, не поспішати і не метушитися. Все приходить у потрібний час.

Тигр: шанс у новому напрямку

Для Тигрів день ознаменується зміною курсу. Те, що здавалося втраченим, несподівано обернеться можливістю. Ви можете отримати пропозицію, на яку давно чекали, або зайняти місце, що несподівано звільнилося. Нестандартні ідеї та рішення — ваш козир. Ваша сміливість прийняти нове відкриє шлях до яскравих змін.

Свиня: розплутування вузлів

Складні питання починають прояснюватись. Все, що здавалося заплутаним, набуває сенсу. Підсумок може здивувати, але принесе внутрішній спокій. А для деяких представників знака можливе приємне доповнення у вигляді матеріальних виплат — старі борги та затримки нарешті знайдуть адресата. Головне — прийняти те, що відбувається, з подякою.

Змія: заслужене визнання

Для Змій настає момент, коли зусилля починають приносити плоди. Без зайвої метушні та гучних слів ви підійшли до точки, де починаються зовнішні зміни. Це може бути визнання заслуг, кар'єрне зростання чи підтримка, яка стане трампліном у нове життя. Вам більше не потрібно доводити свою цінність — вона є очевидною для оточуючих. Все складається саме так, як ви того заслужили.

Східний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на поточний тиждень, до 10 серпня, читайте на сайті «ФАКТІВ».

