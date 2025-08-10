Зустріч з Дональдом Трампом на Алясці вже є перемогою путіна, оскільки вона відкладає загрозу санкцій, покладає край його ізоляції та втягує президента США у подальші ігри. Про це заявив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Повідомлення про контури потенційної угоди про припинення вогню також викликають занепокоєння, сказав він, пише видання WP Wiadomosci.

«Я думаю, що путін дивиться на це і каже: «Це чудовий спосіб зіграти з Трампом і змусити його погодитися на певні речі, — сказав дипломат. — Ще кілька днів тому санкції здавалися неминучими. І зовсім незрозуміло, що саме змінилося».

На його думку, хоча багато деталей щодо потенційної угоди про припинення війни невідомі, сам факт того, що зустріч відбудеться, є «перемогою путіна», який не лише відкладе загрозу серйозних санкцій проти своєї країни, але й розірве ізоляцію, в якій він сам перебуває з 2022 року. Пайфер наголосив, що формат зустрічі — віч-на-віч — також вигідний для росіянина:

«путін — майстер деталей. Він знає ці речі досконально. За більшістю тверджень, Трамп не любить бути поінформованим надто детально, він не любить готуватися. Трамп і путін можуть домовитися про умови, невигідні для України, а потім змусити українського президента прийняти угоду».

Однак колишній дипломат наголосив, що Україна матиме останнє слово в цьому питанні і не прийме угоду, якщо вона не гарантуватиме їй безпеку.

«Схоже, що Україну просять назавжди пожертвувати багатьма речами, особливо територією, лише заради припинення вогню, яке може бути порушено будь-якої миті, — зазначив Стівен Пайфер. - Є також багато інших питань, які відкладаються до другого етапу, і хто може гарантувати, що цей другий етап колись настане?»

Експерт вважає, що правильною послідовністю має бути припинення вогню, а потім угода про територіальні поступки. Він наголосив, що гарантії безпеки для України залишаються ключовими. Обіцянку москви не атакувати знову не можна вважати гарантією безпеки, наголосив він.

Тим часом експерт Даніель Ханнан вважає, що Трамп зрадив Україну і Захід, і це буде мати страшні наслідки для усього світу.

