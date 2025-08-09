Після зустрічі спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа з путіним Вашингтон і москва прагнуть досягти угоди про припинення війни в Україні, яка закріпить окупацію росією територій, захоплених під час військового вторгнення. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на осіб, обізнаних з цим питанням. путін вимагає, щоб Україна віддала росії всю східну частину Донбасу, а також Крим. За умовами угоди, яку обговорюють офіційні особи, росія припинить наступальні дії в Херсонській та Запорізькій областях України вздовж поточних ліній фронту, повідомили джерела. Вони застерегли, що умови та плани угоди все ще перебувають у стані обговорення і можуть бути змінені. Неясно, чи готова москва відмовитися від будь-яких територій, які вона зараз окупує, включаючи найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію.

ВІДЕО ДНЯ

Такий результат став би значною перемогою для путіна, який давно прагне прямих переговорів із США щодо умов закінчення війни, яку він розпочав, відсунувши на другий план Україну та її європейських союзників. Зеленський ризикує отримати пропозицію «бери або залишай», яка змусить президента України погодитися на втрату української території, тоді як Європа побоюється, що їй доведеться контролювати дотримання перемир'я, поки путін відновлює свої сили.

За словами осіб, з якими спілкувався Bloomberg, угода має на меті, по суті, заморозку війни і підготовку грунту для перемир'я та технічних переговорів про остаточне мирне врегулювання. Раніше США наполягали на тому, щоб росія спочатку погодилася на беззастережне перемир'я, щоб створити простір для переговорів про закінчення війни.

За інформацією кремля, у п'ятницю путін провів телефонні переговори з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, а також з лідерами Південної Африки, Узбекистану, Казахстану та білорусі, щоб поділитися подробицями своєї зустрічі 6 серпня з посланцем Трампа Стівом Віткоффом у москві.

РЕКЛАМА

Трамп поки що не вжив жодних прямих заходів проти москви, хоча цього тижня він подвоїв мита на індійські товари до 50% за закупівлю російської нафти, що викликало обурення в Нью-Делі. Він вимагає, щоб путін погодився на перемир'я до п'ятниці, інакше США введуть мита на країни, що купують російську нафту, щоб посилити економічний тиск на москву.

Досі незрозуміло, чи погодиться путін взяти участь у тристоронній зустрічі з Трампом і Зеленським наступного тижня, навіть якщо він уже домовився з президентом США, додали джерела Bloomberg.

Раніше США пропонували визнати Крим російським як частину будь-якої угоди про припинення війни і фактично передати росії контроль над частинами інших українських регіонів. Згідно з цими попередніми пропозиціями, контроль над територіями Запорізької області та Херсонщини мав бути повернутий Україні.

РЕКЛАМА

211

Читайте нас у Facebook