путін може грати з Трампом в ігри, намагаючись уникнути санкцій: дипломат про обман кремля

Дуже ймовірно, що президент США Дональд Трамп незабаром зустрінеться з путіним, щоб обговорити припинення війни в Україні. Загрози очевидні: переконати Трампа прийняти погану угоду та заманити Зеленського в пастку, вважає колишній посол США в Польщі Деніел Фрід. Однак дипломат додав, що президент Білого дому тримає карти, які можуть змусити путіна піти на поступки, починаючи з впровадження повного припинення вогню, пише RMF 24. За словами Фріда, ветерана американської дипломатії, неочікувана російська пропозиція щодо зустрічі Трампа та путіна, яка з'явилася після переговорів путіна з посланцем Трампа Стівом Віткоффом, несе «очевидні ризики», але існує також «менш песимістичний» сценарій.

«путін може грати з Трампом в ігри, намагаючись уникнути санкцій та інших форм економічного тиску. А потім він хоче обманом змусити Трампа укласти погану угоду, після чого вони вдвох заманять Зеленського в пастку та змусять його прийняти цю погану угоду, — каже Фрід. - Оптимістичніший сценарій полягає в тому, що Трамп, відчуваючи зміну позиції росії у відповідь на тиск санкцій, зрозуміє, що путін перебуває в обороні, і захоче наполягати на кращій угоді для України, починаючи з фактичного повного припинення вогню».

За словами Фріда, основна американська пропозиція вже давно не змінюється: припинення вогню, фактичне визнання російських територіальних здобутків та ймовірне подальше скасування санкцій проти росії.

«Ми не знаємо, чи прийме росія американську пропозицію. путін, як і Сталін, — він дуже добре вмів робити узагальнення, які звучали добре, але нічого не означали. Я підозрюю, що зараз відбувається те саме, — сказав Фрід. — Але також правда, що Сполучені Штати мають важелі впливу, які дають їм перевагу. Трамп їх не використав, і, чесно кажучи, Байден також не використав усе, що було в його розпорядженні. І якщо Трамп чітко дав зрозуміти путіну, що готовий завдати сильного удару, путін може розрахувати, що варто взяти те, що він уже здобув, оголосити перемогу та перекроїти карту. Тому що він усвідомлює, що російська економіка вразлива до потрясінь. Це найкращий сценарій».

Раніше «ФАКТИ» писали, що територіальні претензії росії до України не обмежуються чотирма вже незаконно анексованими областями. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

