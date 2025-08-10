Трамп зрадив Україну і Захід: якими будуть наслідки для усього світу

Зустріч Трампа і путіна на Алясці — це пряма поразка. Поразка не тільки для України, але й для цінностей, яких світ та його союзники дотримуються з 1941 року, приносячи величезну користь людству. Агресія винагороджується. Кордони змінюються силою. Крихка диктатура перемогла західний альянс, економіка якого в сорок разів більша за її власну. Престиж демократій зазнає удару. Коли Дональд Трамп і путін зустрічаються на Алясці — місце, яке, безсумнівно, було запропоновано кремлем, щоб продемонструвати, що путін знову бажаний гість у Сполучених Штатах, і натякнути, що в передачі території немає нічого страшного, — ініціатива повністю на боці російського лідера, вважає колумніст Даніель Ханнан.

«Незалежно від своїх мотивів, Трамп поводився саме так, як поводився б російський агент, не тільки стосовно України, але й висуваючи агресивні територіальні претензії до Данії та погрожуючи Канаді анексією, — пише Даніель Ханнан. — Його тарифна політика спричинила такі ж збитки західним економікам, як і його санкції проти росії. путін не міг мріяти про більше. Ми не знаємо, що вже було вирішено, і які деталі ще потрібно узгодити. Але загальні контури пропонованої угоди про припинення вогню можна побачити в витоках інформації в американських і російських ЗМІ. путін збереже більшу частину того, що він захопив — не тільки території, які він окупував у 2014 році, але й багато земель, які він завоював з 2022 року, і навіть, згідно з деякими брифінгами, ті частини Донеччини, які зараз перебувають під контролем України. Санкції будуть пом'якшені, і ми можемо навіть побачити більше економічного співробітництва між США і росією, ніж до 2014 року. У будь-якому разі, США припинять постачання зброї Україні».

Ці поступки, вважає автор статті, є колосальною перемогою росії, незалежно від того, яке рішення буде прийнято щодо прагнень України вступити до НАТО, офіційного визнання суверенітету росії над Кримом або точного визначення кордонів замороженого конфлікту.

«Щоб зрозуміти масштаби поразки Заходу, нам потрібно згадати, чому ми взагалі підтримували Україну, — пише аналітик. — Не тому, що ми вважали Зеленського хоробрим, привабливим або особливо демократичним. Не тому, що ми вірили, що українці добріші або веселіші за своїх російських родичів. Ні, ми підтримуємо Україну, тому що вона є потерпілою стороною. Ми постачаємо їй зброю, тому що вона була безпідставно атакована сусідом, якому не становила жодної загрози. Ми навчаємо її солдатів, тому що, коли Україна погодилася віддати свій ядерний арсенал у 1994 році, вона зробила це в обмін на чітку обіцянку, що її незалежність буде поважатися в межах наявних кордонів — обіцянку, гарантовану Великою Британією, Сполученими Штатами та (ніколи не забувайте) росією. Варто наголосити, що наш інтерес до України полягав у підтримці міжнародного порядку, за якого людство процвітало з 1945 року».

Насправді зараз саме Зеленський може мати більший стимул продовжувати боротьбу, оскільки його президентство не витримає миру на таких умовах, як запропоновано, додає Ханнан.

«Але це не змінює основних принципів. Ми підтримували Україну, тому що світовий порядок, який виник після 1945 року, підняв нас на безпрецедентні висоти миру і процвітання. Коли путін збереже більшу частину своєї здобичі, а розлючені українці скинуть свій режим, кожен дрібний диктатор у світі зрозуміє це послання. НАТО, найпотужніший альянс на планеті, не захистив жодного зі своїх друзів. Старий порядок закінчився. Світ Атлантичної хартії зник. Настає щось набагато холодніше і темніше», — підсумовує експерт.

Нагадаємо, європейські лідери виступили із заявою перед переговорами Трампа і путіна, де наголосили, що Україна має свободу вибору своєї долі.

