Базова соціальна допомога: в яких випадках в її призначенні відмовлять

Українці з низьким рівнем доходу мають право на базову соціальну допомогу (БСД). Розмір такої допомоги розраховуватиметься індивідуально, як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за останній квартал.

ВІДЕО ДНЯ

Але в допомозі можуть відмовити через низку причин, зазначених у постанові Кабміну від 25.03.2025 № 371 «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги», роз'яснили фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

Вони назвали ці причини:

- у складі сім’ї станом на початок періоду, за який враховуються доходи, є працездатні особи віком від 18 до 60 років, що не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи незалежної професійної діяльності, не навчалися за денною або дуальною формою здобуття освіти, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні або не обліковані як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи (крім винятків, зазначених у Порядку, затвердженому постановою);

РЕКЛАМА

- особи, які входять до складу сім'ї, протягом 12 місяців перед місяцем звернення за БСД або під час її отримання здійснили операцію на суму, яка перевищує 100 тис. грн;

- члени сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням купували валюту або банківські метали на загальну суму, яка на дату проведення операції перевищує 100 тис. грн, мають на вкладному (депозитному) банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. грн;

- на дату звернення у власності сім’ї є друга квартира/будинок (окрім тих, що розташовані на територіях можливих або активних бойових дій, або тимчасово окупованих рф);

РЕКЛАМА

- на дату звернення у власності сім’ї є більше, ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда та причепа) та інші чинники, передбачені Порядком.

Виплату базової соціальної допомоги можуть припинити за заявою уповноваженого представника сім'ї або у разі смерті уповноваженого представника сім'ї.

Допомогу також можуть припинити достроково, якщо зміняться обставини або буде виявлено порушення.

Про те, хто може подавати заявку на базову соціальну допомогу та які документи для цього потрібні, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

РЕКЛАМА

58

Читайте нас у Facebook