Скоро чекайте на нову соціальну допомогу: хто зможе з липня отримувати по 4500 грн щомісяця

На тлі реформи пенсійної системи, яка повинна стартувати у липні, в Україні запровадять єдину базову виплату у розмірі 4 500 гривень замість кількох окремих допомог малозабезпеченим сім’ям, пенсіонерам без стажу, людям з інвалідністю та іншим категоріям.

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Про це розповіла юристка гарячої лінії ГО «Донбас СОС» Богдана Гончар.



За її словами, у Кабміні зазначають, що програма має на меті забезпечити державну підтримку малозабезпечених та інших вразливих категорій (сімей, які мають низький дохід) через єдину цифрову виплату замість кількох окремих допомог.

Реєстрація на допомогу не буде відбуватися автоматично. Обов’язково треба подати заяву. Для цього є два способи:

- через мобільний застосунок або вебпортал «Дія» (найзручніше);

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- в органах Пенсійного фонду України, якщо є технічні труднощі з «Дією».

Крім самої заяви, система автоматично перевіряє дані про доходи, склад сім’ї тощо, тому надавати документи вручну зазвичай не потрібно.

Реєстрація буде відбуватися в два етапи. З 1 липня 2025 року подавати заяву про намір та заяву про призначення базової соціальної допомоги можуть ті сім’ї або особи, які на дату звернення вже отримують один з таких видів державної підтримки:

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- соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

- допомогу на дітей одиноким матерям;

- допомогу на дітей, які виховуються у багатодітній сім’ї;

- тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не можуть утримувати дитину або місце їхнього проживання невідоме.

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З 1 жовтня 2025 року до цієї можливості долучаються всі інші особи та сім’ї, які не входять до перелічених вище груп, але відповідають усім вимогам і критеріям Порядку (наявність громадянства або законні підстави перебування в Україні, дохід на рівні, нижчому за встановлений поріг, тощо).

4500 грн — це базова сума допомоги на одну людину на місяць. Проте вона може збільшуватися з урахуванням таких факторів:

- кількість членів домогосподарства — допомога розраховується на всіх;

- вік членів сім’ї (на дітей і пенсіонерів сума може бути іншою);

- наявність інвалідності;

- наявність довідки про взяття на облік ВПО;

- доходи домогосподарства;

- наявність інших державних виплат (допомога не може «подвоюватися» з іншими програмами).

За словами Богдани Гончар, для переселенців ця програма:

- дає змогу отримати виплату незалежно від віку чи працездатності, якщо є потреба;

- спрощує подачу заяви;

- дозволяє ВПО, які втратили право на допомогу за іншими програмами, претендувати на базову підтримку.

Проте переселенці, які вже отримують виплати (2200/3000 грн), не можуть одночасно отримувати й цю базову допомогу.

Експериментальний проєкт триватиме до 1 липня 2027 року. Але він реалізується у два етапи:

Перший етап — до 31 грудня 2025 року.

«Це пілотна фаза, під час якої тестується сам механізм надання допомоги для окремих категорій осіб. Саме в цей період відпрацьовується процедура подачі заяв, перевірки даних, технічні рішення (зокрема, подача через „Дію“)», — каже Богдана Гончар.

Другий етап — з 1 січня 2026 року до 1 липня 2027 року.

Протягом цього періоду передбачене поступове розширення програми на інші цільові групи. Це буде етап доопрацювання, адаптації та підготовки до можливого впровадження програми на постійній основі.

«Що буде після 1 липня 2027 року — наразі не визначено. Все залежить від результатів експерименту, зокрема — наскільки ефективною та затребуваною виявиться ця модель допомоги», — зазначає юристка.

Нагадаємо, раніше легенда українського ТБ розповіла про свою пенсію.

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