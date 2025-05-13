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Базова соціальна допомога: Сергій Коробкін пояснив, хто зможе з липня отримувати 4500 грн щомісяця
Всупереч сповільненню інфляції ціни в Україні продовжують зростати, тому уряд вирішив надавати громадянам з низьким рівнем доходу базову соціальну допомогу. Це передбачено Порядком реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги № 371 від 25 березня, ухваленого Кабінетом Міністрів України.
Про це розповів експерт із пенсійних питань видання «На пенсії» Сергій Коробкін.
Базова соціальна допомога: хто може отримати
З 1 липня 2025 року на фінансову підтримку можуть претендувати:
- малозабезпечені сім'ї;
- самотні матері;
- багатодітні сім'ї;
- діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо.
З 1 жовтня 2025 року отримувати базову соціальну допомогу також зможуть особи, які підпадають під інші критерії вразливості.
Базова соціальна допомога надається терміном на шість місяців із можливістю автоматичного продовження.
Розмір базової соціальної допомоги
Розмір базової соціальної допомоги розраховуватиметься індивідуально, як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за останній квартал.
Сукупний розмір базової величини на першого члена сім'ї складає 4500 гривень, а на кожного наступного — 70% цієї суми, тобто по 3150 гривень.
Для осіб, які досягли пенсійного віку, але не заробили необхідний стаж для призначення пенсії, будуть використовувати такі показники:
- 2385 гривень — якщо придбали менше ніж 10 років страхового стажу;
- 2790 гривень — якщо вони мають від 10 до 20 років страхового стажу;
- 3150 гривень — якщо кількість набутого стажу становить від 20 до 30 років;
- 3960 гривень — якщо вони мають понад 30 років страхового стажу.
Базова соціальна допомога: як подати заявку
Подати заяву на призначення базової соціальної допомоги можна буде двома способами:
- письмово у сервісному центрі Пенсійного фонду;
- онлайн через портал «Дія».
Нагадаємо, в червні працюючим пенсіонерам перерахують пенсії, і деякі з них отримають виплати за кілька місяців поспіль.114
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