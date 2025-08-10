«Чотириденка» і масові звільнення: що відбувається на заводах у росії

У росії, яка залишила Донецьк без води, щонайменше шість великих підприємств перейшли на скорочений робочий тиждень, знизили зарплати та відправляють працівників у примусові відпустки. Причина — економічний спад і падіння попиту.

За інформацією Служби зовнішньої розвідки України (СЗР), понад 800 тисяч працівників у росії вже відчули наслідки економічної кризи. Щонайменше шість великих компаній запровадили чотириденний робочий тиждень, додаткові вихідні та зменшили зарплати.

Найбільший виробник цементу «Цемрос» з 1 жовтня переходить на «чотириденку» через різке падіння споживання цементу. За прогнозами, виробництво цементу у рф цьогоріч скоротиться на 7,5%, а споживання — щонайменше на 12%.

На суднобудівному заводі «Вимпел» у Рибінську, що входить до складу Об’єднаної суднобудівної корпорації, вже почалися скорочення персоналу. За даними СЗР, дефіцит бюджету корпорації перевищив 1 трильйон рублів.

Автобусобудівний завод ЛіАЗ ще наприкінці липня перейшов на чотириденний робочий тиждень через падіння попиту на 60%. Раніше аналогічні рішення ухвалили ГАЗ, КамАЗ та ПАЗ. Скорочений тиждень також розглядає АвтоВАЗ.

Ситуація на ринку праці вказує на масову практику прихованих простоїв. У Санкт-Петербурзі 16% працівників, у Москві понад 20%, а в Ростовській області — понад 27% були змушені йти у відпустку без їхньої згоди.

