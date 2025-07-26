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Донецьк без води: черги до цистерн, графіки подачі води раз на три доби
У Донецьку, поблизу якого нещодавно Сили оборони висадили в повітря склад російських боєприпасів, тривалий час спостерігаються проблеми з водопостачанням.
«Темрява, натовп із каністрами та радісні вигуки — так у Донецьку зустрічають водовозки. У місті, яке колись приймало чемпіонат Європи з футболу та концерти світових зірок, вода стала розкішшю», — пише в соцмережі блогер та політичний оглядач Денис Казанський.
За його словами, мешканці Донецька змушені чекати на цистерни з водою, бо централізоване постачання фактично зупинено.
«Ні, це не Африка, не Судан, не Малі. Це український Донецьк після приходу росії», — написав Казанський у соцмережах.
За повідомленнями окупаційної адміністрації, вода в кранах з’являється лише раз на три доби, і то не у всіх районах міста. Причиною стали обміління водосховищ, зокрема Верхньо-Кальміуського та Макіївського, а також аварії на водогоні «Дон — Донбас», який був побудований російськими військовими у 2023 році. Попри запуск окупантами водогону «Дон-Донбас», якість води залишається незадовільною — вона має зелений колір і запах каналізації, а для гігієнічного використання її необхідно кип’ятити та обробляти спеціальними засобами.
Ханженківське водосховище, яке раніше було головним джерелом питної води для міста, повністю висохло, що лише погіршило ситуацію. Місцеві жителі скаржаться на довгі черги до водовозок, відсутність стабільного графіка та неможливість забезпечити базові потреби. У соцмережах дедалі частіше звучить сарказм: «Класно росія Донбасу допомогла».
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