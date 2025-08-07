Як довго рф зможе воювати: аналітики оцінили стан економіки ворога

Протягом трьох із половиною років з моменту вторгнення в Україну аналітики послідовно недооцінювали стійкість російської економіки. москва не лише підтримує економічне зростання, а й успішно перебудувала економіку на вражаючу військову модель. Стверджувати, що санкції не працюють, як Трамп зауважив раніше цього тижня, — невірно. Однак існують способи зробити їх ефективнішими. Спочатку необхідно зрозуміти, рахунок чого забезпечується економічна стійкість росії — таких чинників кілька, пише Вriefly.

Російська оборонна промисловість продовжує виробляти ракети, дрони та інші ключові види озброєння, а також випускає більше боєприпасів, ніж США та всі союзники по НАТО разом узяті, незважаючи на значно менші сукупні військові витрати. Однак, росії не вдається впоратися з інфляцією: перегріта економіка переганяє пропозицію рахунок надлишкового внутрішнього попиту. Одним із головних факторів інфляції стала хронічна нестача робочої сили, яка спостерігалася ще до 2022 року, але посилилася в умовах війни. Крім того, російська економіка небезпечно залежить від ключових компонентів та товарів подвійного призначення з Китаю. Платіжний баланс також залишається вразливим: росія все ще потребує припливу твердої валюти від експорту сировини, щоб фінансувати залежність від імпорту та підтримувати роботу фактично неконвертованого рубля.

Якщо санкції будуть жорсткішими, це може додатково обмежити ресурси росії, посиливши позиції України на переговорах. Санкції не здатні безпосередньо зупинити російську військову машину, але вони підвищують витрати економіки та армії, підживлюють інфляцію за рахунок додаткових витрат на обхід обмежень, скорочують доступність коштів для ведення бойових дій.

США повинні розширити санкції на цивільні компанії, що продовжують постачати для російського ВПК ключові комплектуючі, які часто отримують з Китаю, і при цьому не несуть серйозної відповідальності. По-друге, США повинні загрожувати і реально запроваджувати вторинні санкції проти дрібніших фінансових структур у таких країнах, як Китай чи Киргизстан, які продовжують проводити транзакції, пов'язані з уже санкціонованими російськими компаніями.

США мають використати свій дипломатичний вплив, щоб переконати та стимулювати західних партнерів — таких як Індія та Туреччина — обмежити закупівлі російської нафти.

Зрештою, Вашингтону варто розглянути розширення переліку російських експортних товарів, які підпадають під жорсткі санкції (з мінімальними винятками). До цього списку можна включити метали, дорогоцінне каміння, сільгосппродукцію та добрива. Мета нових санкцій — завдати гострого болю російській економіці та змусити кремль якнайшвидше сісти за стіл переговорів із Києвом в обмін на економічне полегшення.

Стримування російських амбіцій вимагатиме терпіння, глибокої експертизи, прагматизму, політики стримування та вмілого застосування економічних важелів. Крім продовження постачання озброєнь, боєприпасів та розвідданих Україні, одним із найбільш ефективних способів захисту інтересів США в Європі залишається послідовне посилення та контроль за дотриманням санкцій, спрямованих на обмеження російських експортних доходів.

Зауважимо, що зараз доходи рф від експорту енергоресурсів становлять близько 500 млн євро щодобово, що вдвічі менше, ніж до початку повномасштабної агресії.

