День сварок, скандалів та провокацій: гороскоп на 11 серпня для всіх знаків зодіаку

Починаючи з наступного тижня, доля готує приємні сюрпризи для людей, що народилися під знаком шести сузір'їв. А що чекає на кожного представника зодіакального кола у понеділок, 11 серпня, розповідає гороскоп, складений для сайту ТСН.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Овнам належить бути уважними та активними та поборотися з негативними думками. Чим більше справ ви заплануєте, довше будете зайняті, тим краще буде ваш емоційний стан.

Телець

Тельцям варто дистанціюватися від великої кількості телефонних розмов та листування у месенджерах. Це забирає час та відбирає енергію, необхідну для роботи.

Близнюки

Близнюкам потрібно стримувати емоції, щоб не провокувати сварки та скандали. Варто бути якнайдалі від людей агресивно налаштованих, щоб уникнути конфлікту.

РЕКЛАМА

Рак

Ракам не варто сприймати близько до серця слова близької людини. Завдана вам образа — результат її емоційного стану, а насправді вона так не думає.

Лев

Левам не варто вестись на пропозиції швидкого та легкого заробітку. Вони виявляться не таким вже вигідними, а лише піддадуть вас зайвому ризику та переживанням.

Діва

Дівам необхідно відмовитися від будь-яких фінансових операцій: велика ймовірність помилки, яка поставить під удар всю справу. Варто багато подумати, перш ніж витрачати.

Терези

Самокритика замість користі завдасть виключно шкоди, серйозного удару по самооцінці. Краще зайнятися медитацією та аналізом того, що відбувається.

РЕКЛАМА

Скорпіон

Скорпіонам краще дистанціюватися від людей, які можуть влаштовувати провокації. Не варто йти у них на поводу, краще проігнорувати їхні агресивні випади.

Стрілець

Стрільцям краще не ділитися з кимось своїми професійними ідеями, щоби їх не викрали. Заздрість також небезпечна — вона забирає сили та впливає на загальний стан людини.

Козоріг

Для Козорогів будь-яке рішення, ухвалене цього дня, може виявитися помилковим, тому краще від нього утриматися.

Водолій

Водоліям краще відпустити минуле, а дивитися тільки вперед. Не варто покладати особливих сподівань на зустріч із людиною з минулого, швидше за все, вона їх не виправдає.

РЕКЛАМА

Риби

Рибам потрібно приділити увагу літнім родичам. Не варто шкодувати для них свого часу та душевних сил. В емоційному плані краще не засмучуватися через дрібниці. Рухайтеся до наміченої мети, і у вас все вийде.

287

Читайте нас у Facebook