- 20:37 Сиротою залишився однорічний син: захисник з Вінниччини не вижив після важкого поранення
- 20:25 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 20:09 Омлет з кабачків, запечений у духовці: можна тим, хто у фазі схуднення
- 19:47 Як змусити кабачки плодоносити навіть у 40-градусну спеку
- 19:43 У рф закінчилися найкращі танки: залишилися лише 40-річної давності
- 19:29 Окупанти скинули авіабомбу на автовокзал у Запоріжжі: є поранені
- 19:17 Обережний оптимізм: очільниця американської розвідки щодо мирної угоди між росією та Україною
- 19:12 США припинять фінансування війни в Україні. Ми хочемо мирного врегулювання: що сказав Джей Ді Венс
- 19:01 Тельцям — «Туз пентаклів» та подарунок долі, Терезам — «Дев'ятка кубків» та радість: Таро-прогноз на 11 серпня
- 18:32 Трамп і путін можуть змусити українського президента прийняти невигідну для країни угоду, — американський дипломат
- 18:11 Аб'юзер та педофіл? Популярний український актор опинився у центрі скандалу
- 17:45 У середині серпня Всесвіт допоможе цим знакам зодіаку реалізувати найсміливіші плани
США припинять фінансування війни в Україні. Ми хочемо мирного врегулювання: що сказав Джей Ді Венс
Сполучені Штати прагнуть до врегулювання війни в Україні. І це питання буде обговорюватися між президентом Трампом та диктатором путіним 15 серпня під час зустрічі на Алясці. Про це сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс у коментарі Fox News.
За його словами, Вашингтон також зараз узгоджує дату зустрічі російського та українського лідерів для обговорення припинення конфлікту.
«Президент [Трамп] повинен змусити президента путіна та президента Зеленського справді сісти за стіл переговорів, щоб з’ясувати свої розбіжності. Ми, звичайно, засуджуємо вторгнення, яке сталося», — сказав Венс.
На його переконання, до перемовин Трампа та путіна на Алясці зустріч між Зеленським та путіним буде «непродуктивною».
Венс також додав, що до 15 серпня відбудеться розмова з українською стороною.
«Ми, звичайно, збираємося поговорити з українцями. Я насправді розмовляв з українцями сьогодні вранці. Марко [держсекретар США Марко Рубіо] досить багато з ними розмовляв. Ми збираємося продовжувати цей діалог відкритим», — наголосив він.
Разом з тим Венс заявив, що США нагадали європейським союзникам, що війна відбувається «у ваших краях, просто у вас під носом». Тому Європа має взяти на себе більшу роль у врегулюванні цього конфлікту, якщо ця війна «вам так небайдужа». А Вашингтон хоче «мирного врегулювання».
«Ми більше не фінансуємо війну в Україні, американці втомились відправляти свої гроші та свої податки на фінансування цього конфлікту, ми хочемо досягти мирного врегулювання», — сказав Джей Ді Венс.
За його словами, якщо європейці захочуть купувати американську зброю, то США не проти її продавати.
Нагадаємо, днями спеціальний посланець Дональда Трампа Стів Віткофф провів у москві п’яті переговори з путіним щодо припинення війни в Україні. кремль охарактеризував розмову як «корисну та конструктивну».
Пізніше Дональд Трамп проінформував президента України Володимира Зеленського та європейських політиків про перебіг зустрічі та окреслив наступні кроки. Трамп також заявив, що зустрінеться з путіним 15 серпня на Алясці й додав, що «буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».
Зеленський після розмови з Трампом у відеозверненні сказав, що, «схоже, росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули в деталях ні нас, ні США».
Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що ключовий елемент завершення війни — це територіальні питання. За його словами, «має бути поступка як з боку росіян, так і з боку українців, але це складно».81
Читайте нас у Facebook
На Биків та Тигрів чекає випробування на міцність, а Кроликам потрібен відпочинок: східний гороскоп на тиждень 11 — 17 серпня