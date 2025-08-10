США припинять фінансування війни в Україні. Ми хочемо мирного врегулювання: що сказав Джей Ді Венс

Сполучені Штати прагнуть до врегулювання війни в Україні. І це питання буде обговорюватися між президентом Трампом та диктатором путіним 15 серпня під час зустрічі на Алясці. Про це сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс у коментарі Fox News.

За його словами, Вашингтон також зараз узгоджує дату зустрічі російського та українського лідерів для обговорення припинення конфлікту.

«Президент [Трамп] повинен змусити президента путіна та президента Зеленського справді сісти за стіл переговорів, щоб з’ясувати свої розбіжності. Ми, звичайно, засуджуємо вторгнення, яке сталося», — сказав Венс.

На його переконання, до перемовин Трампа та путіна на Алясці зустріч між Зеленським та путіним буде «непродуктивною».

Венс також додав, що до 15 серпня відбудеться розмова з українською стороною.

«Ми, звичайно, збираємося поговорити з українцями. Я насправді розмовляв з українцями сьогодні вранці. Марко [держсекретар США Марко Рубіо] досить багато з ними розмовляв. Ми збираємося продовжувати цей діалог відкритим», — наголосив він.

Разом з тим Венс заявив, що США нагадали європейським союзникам, що війна відбувається «у ваших краях, просто у вас під носом». Тому Європа має взяти на себе більшу роль у врегулюванні цього конфлікту, якщо ця війна «вам так небайдужа». А Вашингтон хоче «мирного врегулювання».

«Ми більше не фінансуємо війну в Україні, американці втомились відправляти свої гроші та свої податки на фінансування цього конфлікту, ми хочемо досягти мирного врегулювання», — сказав Джей Ді Венс.

За його словами, якщо європейці захочуть купувати американську зброю, то США не проти її продавати.

Нагадаємо, днями спеціальний посланець Дональда Трампа Стів Віткофф провів у москві п’яті переговори з путіним щодо припинення війни в Україні. кремль охарактеризував розмову як «корисну та конструктивну».

Пізніше Дональд Трамп проінформував президента України Володимира Зеленського та європейських політиків про перебіг зустрічі та окреслив наступні кроки. Трамп також заявив, що зустрінеться з путіним 15 серпня на Алясці й додав, що «буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».

Зеленський після розмови з Трампом у відеозверненні сказав, що, «схоже, росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули в деталях ні нас, ні США».

Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що ключовий елемент завершення війни — це територіальні питання. За його словами, «має бути поступка як з боку росіян, так і з боку українців, але це складно».

