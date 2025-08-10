Результати зустрічі посланця Трампа Стіва Віткоффа з путіним настільки сильно сприяють москві, що стає очевидним, чому лідер рф скористався цією нагодою після місяців фальшивих переговорів. Важко уявити, як з двосторонніх переговорів може вийти угода, яка не знищить Україну. Київ і його європейські союзники з жахом відреагували на перші ідеї Віткоффа про те, що Україна має віддати решту Донецької та Луганської областей в обмін на припинення вогню, пише CNN.

Звісно, глава кремля просував ідею захоплення території без бою і знайшов охочого слухача в особі Віткоффа, який у минулому демонстрував легковажне ставлення до суверенітету України.

Варто зупинитися і подумати над тим, пишуть автори статті, як виглядатиме пропозиція Віткоффа. росія близька до оточення двох ключових міст Донецької області, Покровська та Костянтинівки, і може фактично взяти в облогу українські війська, які захищають ці два центри, у найближчі тижні. Відступ цих двох міст може бути тим, що Київ все одно зробить, щоб зберегти людські ресурси в найближчі місяці.

Решта Донеччини — головним чином міста Краматорськ і Слов'янськ — має набагато гірші перспективи. Зараз там проживають тисячі цивільних осіб, і москва буде в захваті від сцен, коли міста евакуюються, а російські війська входять без єдиного пострілу.

Що Україна може отримати в результаті «обміну», про який говорив Трамп? Можливо, невеликі ділянки прикордонних територій, окупованих росією в Сумській та Харківській областях — частина так званої «буферної зони» путіна, але реалістично — не більше того.

Головною метою є припинення вогню, і це саме по собі є надто амбітною метою. путін давно стверджує, що негайне припинення вогню, якого вже кілька місяців вимагають США, Європа та Україна, є неможливим, оскільки спочатку необхідно провести технічну роботу з моніторингу та логістики. Навряд чи він змінив свою думку зараз, коли його війська перемагають на східному фронті.

путін з самого початку чітко дав зрозуміти, чого він хоче: підкорення або окупації всієї України та стратегічного перезавантаження відносин із США, що передбачає відмову від Києва.

Існує ризик, що ми побачимо дружбу між Трампом і путіним, яка дозволить президенту США терпіти більше технічних зустрічей між їхніми співробітниками щодо того, що і коли буде в угоді про припинення вогню. План про обмін або захоплення територій, який повністю вигідний москві, може бути потім представлений Києву, а старі ультиматуми США щодо допомоги та обміну розвідданими будуть залежати від того, чи приймуть вони цю угоду. Знову дзвінок французького президента Еммануеля Макрона Трампу, і все починається спочатку. путін вимагатиме більше часу, щоб продовжувати завойовувати, і він його отримає.

Що змінилося з того часу, як Трамп востаннє відчув, що його думки якось повертаються до орбіти росії, приблизно з моменту «вибуху» в Овальному кабінеті з Зеленським? Зараз є два елементи, яких тоді не було.

По-перше, не можна ігнорувати, що Індія та Китай — перша ризикує отримати 25% мита за два тижні, а другий все ще чекає, щоб дізнатися, яких збитків він зазнає — дзвонили до кремля в останні дні. Вони могли надати путіну певний імпульс для зустрічі з Трампом або, принаймні, знову висловити підтримку дипломатії. І можливо, вони стурбовані тим, що їх імпорт енергоносіїв може постраждати від вторинних санкцій Трампа.

Але путіна, мабуть, не знадобилося багато переконувати, щоб погодитися на офіційне запрошення до США на двосторонню зустріч, яку його команда давно вважала шляхом до миру в Україні.

По-друге, Трамп стверджує, що його думка про путіна еволюціонувала. «Розчарований», «огидний», «обманює мене» — це все нові слова в його лексиконі щодо глави кремля.

Багато що може піти добре. Але все налаштоване на щось більш зловісне, вважають автори статті. Третя погроза Трампа про санкції зникла. До п'ятниці, 15 серпня, залишилися лічені дні, але навіть на такій відстані це схоже на повільну поразку Києва, йдеться у публікації.

Тим часом аналітики оцінили стан економіки рф, щоб з'ясувати, як довго путін зможе воювати.

