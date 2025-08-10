Як змусити кабачки плодоносити навіть у 40-градусну спеку

Кабачки не тільки потрібно вчасно посадити, щоб отримати максимальний врожай, а й правильно доглядати за цією культурою, особливо у спекотну погоду.

ВІДЕО ДНЯ

Під час спеки аграрії радять влаштовують спеціальне накриття над грядками. Захистити овочі від втрати вологи також можна через мульчування.

Але необхідно пам’ятати, що найголовнішим фактором, який вплине на плодоношення являється імунітет самої рослини. Якщо рослина достатньо сильна, то вона може дати плоди навіть у найекстремальніших ситуаціях, пише «Сенсація».

Підвищенню імунітету допоможуть калій у поєднанні з магнієм. Необхідно підживлювати кабачки калімагнезією.

РЕКЛАМА

Препарат одразу розводити у відрі, з розрахунку 1 столова ложка на 10 л, і виливати під корінь.

Також можна провести обробку по листу. Але це краще робити, коли не буде сонця — у похмуру погоду або ввечері.

Захистити листя кабачка від сонця допоможе оприскування глиною, яка колись служила південним народам також захистом для шкіри.

Вчасний полив також допоможе зберегти врожай.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, аграрій з Київщини розповів, чим та як обробляти огірки від переноспорозу.

24

Читайте нас у Facebook