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Вирощуємо кабачки по-французьки: у чому особливість методу

18:48 9 червня 2025
Як правильно доглядати за кабачками. Фото Pixabay

Згідно з місячним календарем городника на червень-2025, найбільш вдалими днями для посадки кабачків вважаються 5−7, 11−12 та 18−19 числа.

У кожного городника є свої секрети догляду за цією культурою. А видання sensatsiya.com ділиться «французським підходом» до їхнього вирощування.

Насамперед, необхідно вибрати місце, де кабачкам буде комфортно. Ділянка має буте добре освітлена, але опівдні вона не має перебувати під прямими променями сонця — часткову тінь можуть створювати плодові дерева або паркани. Також кабачки не люблять вітряні ділянки.

Як і всі інші рослини, кабачкам та цукіні необхідне підживлення. Одим з ефективних добрив називають настій кропиви, який часто використовують саме французькі городники. Настій багатий на азот, залізо та інші мікроелементи.

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Для його приготування кропиву дрібнять та заливають водою (співвідношення 1 кг зеленої масиа на 10 літрів), закривають ємність та залишають в теплому місці на 2 тижні. Майбутній настій бажано перемішуваати щодня. Після цього засіб потрібно процідити та розвести водою. Для поливу — у співвідношенні 1:10, для обприскування — 1:20.

Про те, що робити, якщо кабачки жовтішають та не ростуть, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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