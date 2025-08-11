Частина пенсіонерів може позапланово одержати підвищені виплати: що потрібно знати

Пенсіонери, які після призначення пенсії офіційно працюють, й за них сплачується єдиний соціальний внесок, кожні два роки набувають право на перерахунок пенсії.

ВІДЕО ДНЯ

Про це нагадали у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області.

У відомстві підкреслили, що право на автоматичний перерахунок визначається за страховим стажем, який набутий по лютий поточного року. Виплата перерахованих пенсій проводиться, починаючи з квітня місяця.

Перерахунок проводиться з урахуванням лише страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або — у разі доцільності — з урахуванням стажу та заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

РЕКЛАМА

При цьому заробітна плата враховується за періоди страхового стажу, визначені в частині першій статті 40 закону щодо пенсійного забезпечення, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено, коли вони досягнуть пенсійного віку.

Також представники фонду додали, що у випадку, якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набуває стажу, достатнього для обчислення пенсії у мінімальному розмірі, а це не менше як 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, тоді за його заявою проводиться відповідний перерахунок незалежно від того, скільки часу минуло після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

РЕКЛАМА

Зазначимо, станом на 1 липня 2025 року в Україні налічувалось 10,3 млн пенсіонерів, при цьому приблизно п'ята частина з них (2,8 млн осіб) продовжила працювати.

Ми також розповідали, що таке базова соціальна допомога, та в яких випадках в її призначенні можуть відмовити.

24

Читайте нас у Facebook