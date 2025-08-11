- 09:56 Частина пенсіонерів може позапланово одержати підвищені виплати: що потрібно знати
- 09:54 Де і коли дивитися онлайн «ПСЖ» — «Тоттенхем»: букмекери визначили фаворита матчу за Суперкубок УЄФА
- 09:26 Дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод в росії: що відомо
- 08:54 Терористи вночі завдали кілька сотень ударів по мирних населених пунктах Дніпропетровської та Запорізької областей
- 08:17 День сварок, скандалів та провокацій: гороскоп на 11 серпня для всіх знаків зодіаку
- 10.08 21:59 «Чотириденка» і масові звільнення: що відбувається на заводах у росії
- 10.08 21:32 Підтримують травлення, імунітет і корисні для кишківника: чому варто пити соки з-під маринованих овочів
- 10.08 21:04 Сестра Джастіна Бібера підтримала його дружину Гейлі на тлі чуток про розлучення
- 10.08 20:37 Сиротою залишився однорічний син: захисник з Вінниччини не вижив після важкого поранення
- 10.08 20:25 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 10.08 20:09 Омлет з кабачків, запечений у духовці: можна тим, хто у фазі схуднення
- 10.08 19:47 Як змусити кабачки плодоносити навіть у 40-градусну спеку
Частина пенсіонерів може позапланово одержати підвищені виплати: що потрібно знати
Пенсіонери, які після призначення пенсії офіційно працюють, й за них сплачується єдиний соціальний внесок, кожні два роки набувають право на перерахунок пенсії.
Про це нагадали у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області.
У відомстві підкреслили, що право на автоматичний перерахунок визначається за страховим стажем, який набутий по лютий поточного року. Виплата перерахованих пенсій проводиться, починаючи з квітня місяця.
Перерахунок проводиться з урахуванням лише страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або — у разі доцільності — з урахуванням стажу та заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
При цьому заробітна плата враховується за періоди страхового стажу, визначені в частині першій статті 40 закону щодо пенсійного забезпечення, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
Працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено, коли вони досягнуть пенсійного віку.
Також представники фонду додали, що у випадку, якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набуває стажу, достатнього для обчислення пенсії у мінімальному розмірі, а це не менше як 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, тоді за його заявою проводиться відповідний перерахунок незалежно від того, скільки часу минуло після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
Зазначимо, станом на 1 липня 2025 року в Україні налічувалось 10,3 млн пенсіонерів, при цьому приблизно п'ята частина з них (2,8 млн осіб) продовжила працювати.
Ми також розповідали, що таке базова соціальна допомога, та в яких випадках в її призначенні можуть відмовити.24
Читайте нас у Facebook
На Биків та Тигрів чекає випробування на міцність, а Кроликам потрібен відпочинок: східний гороскоп на тиждень 11 — 17 серпня
Тельцям — «Туз пентаклів» та подарунок долі, Терезам — «Дев'ятка кубків» та радість: Таро-прогноз на 11 серпня