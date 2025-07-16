В Україні зросли виплати працюючим пенсіонерам: про які суми йдеться

Станом на 1 липня 2025 року в Україні налічувалось 10,3 млн пенсіонерів, при цьому продовжують працювати 2,8 млн осіб. Середній розмір їх виплат, звичайно, не «дотягує» до розміру пенсій суддів та прокурорів.



Але в цілому на 520 гривень вищий, ніж виплати людям, які вирішили не продовжувати працювати — таку інформацію наводить сайт Пенсійного фонду України (ПФУ).



Так, у липні 2025 року середній розмір пенсій становив 6 410,17 гривень, у пенсіонерів, які працюють, — 6 974,61 гривень.

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З початку року середня виплата пенсіонерам, які працюють, зросла на 10,7% (на 671,85 гривень). За цей період пенсії непрацюючих пенсіонерів також збільшилися — на 10,7% (на 593,55 гривень).

Наразі пенсійні виплати отримують:

за віком — 72,82% пенсіонерів;

за інвалідністю — 14,90%;

у разі втрати годувальника — 6,63%;

за вислугу років — 5,09%;

соціальні пенсії — 0,52%;

довічне утримання суддів — 0,04%.

В ПФУ нагадують, що за 2024 рік середня виплата пенсіонерам, які працюють, зросла на 11,3% (на 641,71 гривень) до 6 302,76 гривень. За 2023 рік середня виплата пенсіонерам, які працюють, зросла на 17% (на 823,48 гривень). За даними Державного центру зайнятості, серед працюючих частка осіб віком старше 60 років становить 13,1%.

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Нагадаємо, що люди, які виходять на заслужений відпочинок, мають право просити ПФУ при обчисленні пенсії не враховувати періоди, коли під час війни вони отримували низькі доходи. Це дозволить дещо збільшити розмір пенсії, адже вона залежить від розміру зарплатні та сплачених з неї внесків. При цьому цей час, якщо громадянин офіційно працював та сплачував соціальні внески, в страховий стаж зараховується.

Фото — Pixabay

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