Принц Гаррі опинився в пастці: що трапилось

Кілька місяців тому принц Гаррі опинився в центрі скандалу, пов'язаного з благодійністю: він залишив «у шоці та з розбитим серцем» благодійний фонд Sentebale, який був заснований ним і принцом Сейсо з Лесото у 2006 році для допомоги жителям Лесото та Ботсвани, які страждають від бідності, СНІДу та ВІЛ.

Найгіршим стало те, що фонд було засновано на згадку про принцесу Діану, матір Вільяма та Гаррі. Певне, тому зараз герцог Сассекський зізнався близьким, що почувається загубленим та позбавленим сенсу життя, пишуть ЗМІ.



За словами інсайдерів, для Гаррі фонд був не просто проєктом, а символом продовження спадщини Діани, який надавав принцеві відчуття виконання своєї місії. Проте конфлікт із новим керівництвом на чолі з доктором Софі Чандаукою призвів до того, що принц залишив організацію, а його репутація опинилася під ударом.

Конфлікт у благодійному фонді Sentebale, заснованому принцом Гаррі та принцом Сейсо з Лесото, досяг піку в березні 2025 року. Обидва засновники та кілька піклувальників подали у відставку через запеклу суперечку з головою правління доктором Софі Чандаукою. Жінка звинуватила Гаррі та його команду в «токсичній поведінці», включаючи булінг, расизм та мізогінію, а також заявила, що їхні дії підривають репутацію фонду та ставлять під загрозу його фінансування.

У відповідь представники Гаррі назвали ці заяви неправдивими, а сам принц охарактеризував ситуацію як «вороже поглинання» його життєвого проєкту. Розслідування Благодійної комісії Великобританії не виявило системних порушень, але розкритикувало обидві сторони за публічне з'ясування стосунків, яке завдало шкоди репутації Sentebale та поставило під загрозу допомогу тисячам дітей в Африці.

Незважаючи на відсутність санкцій, Гаррі остаточно залишив фонд, заявивши, що зосередиться на нових способах підтримки дітей Лесото та Ботсвани, тоді як Чандаука зберегла посаду, назвавши підсумки розслідування перемогою здорового глузду.

Для Гаррі, який завжди прагнув допомагати людям, це стало важким ударом. Він не лише втратив контроль над організацією, а й зіткнувся з тим, що його благодійні ініціативи тепер асоціюються із токсичними розглядами.

Ситуація погіршується ще й через те, що герцог Сассекський вже кілька років перебуває в ізоляції від королівської родини. Після переїзду до США у 2020 році, він і Меган Маркл спробували збудувати нове життя, але їхні проєкти, від контракту з Netflix до подкастів, провалювалися один за одним.

За словами експерта з історії британської монархії Марлена Кеніга, принц так і не зміг пристосуватися до незалежного життя і йому складно забезпечити сім'ю без допомоги Меган. При цьому спроби повернутися до Великобританії або помиритися з батьком, королем Чарльзом III, залишаються безуспішними: монарх ігнорує його дзвінки, а недавні секретні переговори через представників так і не призвели до змін, принаймні поки що.

«Гаррі опинився у пастці. З одного боку, він хоче бути ближчим до батька, особливо після того, як тому діагностували онкологію. З іншого боку, не готовий відмовитися від Меган, яку королівська родина так і не прийняла. А без Sentebale у нього немає нічого, що давало б йому почуття мети», — поділився інсайдер.

Психологи зазначають, що Гаррі переживає екзистенційну кризу: втративши зв'язок із корінням, роботою та сім'єю, він не бачить, куди йому треба рухатися далі. Його недавні заяви про те, що життя безцінне, а сварки з рідними безглузді, звучать як спроба виправдати свої вчинки та знайти новий зміст. Однак поки що єдине, що залишається герцогу, — роль «вигнанця», яку він, здається, вже не в змозі змінити.

Дехто припускає, що Гаррі може спробувати створити новий благодійний проект. Але без підтримки королівської родини та з підірваною репутацією зробити це буде вкрай складно. Можливо, єдиним виходом для нього стане повний розрив із минулим.

Раніше інсайдери стверджували, що проблеми довіри залишаються головною перешкодою в королівській ворожнечі, а у центрі проблеми перебуває дружина принца Гаррі Меган.

Фото зі сторінки герцога та герцогині Сассекських в соцмережі

