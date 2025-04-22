Після візиту Зеленського: над королівською резіденцією запровадили безпольотну зону

Над маєтком Сандрінгем було введено безполітну зону після того, як минулого місяця в цьому районі помітили безпілотники під час візиту Володимира Зеленського до королівської резиденції. Служби безпеки звернулися з проханням про обмеження, які були введені для захисту «членів королівської сім’ї та інших високопоставлених осіб», через кілька днів після того, як король Чарльз прийняв українського президента 2 березня в маєтку Норфолк. Вони набули чинності трохи більше ніж через тиждень, 10 березня, пише The Guardian.

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Це було зроблено після того, як безпілотники були помічені над маєтком і викликали загрозу безпеці після прибуття Зеленського. Відомо, що один безпілотник був відстежений до чоловіка, який сидів у машині поруч, а інший — до фотографа. Повідомляється, що інші дрони вважаються зниклими безвісти.

Міністр транспорту Гайді Александер підписала наказ, який забороняє літати літакам на висоті нижче 600 метрів у Сандрінгемі «з міркувань громадської безпеки» та для забезпечення безпеки «королівської родини та інших високопоставлених осіб, які зупиняються або відвідують Сандрінгем».

У розпорядженні зазначено: «Ці правила накладають обмеження на польоти в околицях Сандрінгем-хауса, Норфолк».

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Королівські рейси, літаки відвідувачів, а також поліція та екстрені служби звільняються від наказу.

Нагадаємо, що принц Гаррі таємно відвідав Україну. Під час візиту принцу вручили непростий великодній кошик, щоб показати ціну, яку платить Україна.

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