Ще більше українців загине: офіцер про повітряне перемир’я, якого вимагає рф

Ветеран російсько-української війни майор запасу НГУ Олексій Гетьман вважає, що зупинятись на кілька тижнів не можна в жодному разі. Бо тоді ворог накопичить більшу кількість ракет і дронів і підвезе все, що треба, на лінію фронту, повідомляє Espreso.tv.

«У нас і під час АТО було багато перемир'їв з росією, але вони жодного разу його не виконали. Це можна передбачити. Треба бути дуже обережними і в будь-якому випадку не погоджуватися на часткове перемир'я. Вони кажуть про повітряне перемир'я. Борони Боже, не треба нам».

На думку Гетьмана, для росіян зараз дуже важливий логістичний компонент війни, і вони бачать, що ми можемо це дуже непогано руйнувати.

«Тому й просять повітряне перемир'я. У будь-якому випадку ми не маємо права на це піти, — зазначає Гетьман. — Росіяни й так нас обстрілюють. Тут питання до нашої ППО, до наших партнерів, але якщо ми не будемо руйнувати їхні можливості зосередитись на лінії фронту, то втрати понесуть наші військовослужбовці й вони матимуть більше втрат, ніж коли ми робимо те, що робимо зараз. Тому повітряне перемир'я — це шлях до того, щоб загинуло не менше, а більше наших громадян, як у тилу, так і на лінії фронту».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що США та росія готують угоду, яка може закріпити втрату українських територій.

