12 років незаконно користувалась землею: депутатку Житомирської облради підозрюють у масштабному шахрайстві
Депутатка Житомирської обласної ради, власниця групи компаній «Зоря Агро Груп» Ірина Костюшко понад 12 років незаконно використовувала землі Коростенської територіальної громади для ведення діяльності свого підприємства. За рішенням Верховного суду понад 50 ділянок на більш як 500 га на околицях села Стремигород тепер підлягають поверненню у володіння громади. Костюшко можуть притягнути до відповідальності за статтею про шахрайство в особливо великих розмірах, що передбачає покарання у вигляді тримання під вартою до 8 років, йдеться в матеріалі видання «Коротко.Про».
«Наприкінці 1995 року колективне сільгосппідприємство „Зоря“ у селі Стремигород на Житомирщині отримало 2,2 тис. га землі у своє розпорядження. Наділи належало розпаювати, тобто роздати майже 400 колишнім працівникам колгоспу чи їхнім родинам, а решту земель передати у фонд запасу… У 2000 році КСП переформатували у приватно-орендне сільськогосподарське підприємство „Зоря“, яке отримало той самий ідентифікаційний код, але інших засновників (тільки одного з 400). Таким чином, фактично землю увели у людей та громади», — йдеться у статті.
Рішення про правонаступництво було зафіксовано у статуті, а також в документах районної адміністрації. Проте насправді це було створення нової організації, яка фактично незаконно отримала в приватну власність землі селян і сільської громади, що підлягали розпаюванню. Згідно з судовими рішеннями, «реєстрація за ПОСП „Зоря“ приватної форми власності на землю в результаті реформування КСП не передбачена жодними нормами законодавства, так само як і реєстрація приватної форми власності на землю на підставі державного акта на право колективної власності на землю, що окремо свідчить про неправомірність зазначених дій».
Від початку довкола ділянок розгорталась кримінальна історія. У лютому 2022 року слідчим відділом Коростенського райуправління ГУНП в Житомирській області було відкрито провадження № 42 022 062 350 000 032 від
У лютому 2022 року «Зоря» здала ділянки в оренду ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 7 років та уклала договір «очищення ділянок» від лісу. Щоправда, «власники» забули взяти дозволи на вирубку. «Незаконні пні виявили в серпні 2024 року, через що слідчі Коростенського райвідділку відкрили ще одне кримінальне провадження — № 120 240 604 900 000 512, уже за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу — до трьох років тюрми)», — відзначають журналісти. Вони також зʼясували, що ТОВ «Фін-Інвест Полісся» (нова назва «Сільгосплан», зараз у банкрутстві), уже на той момент фігурувало у кримінальному провадженні про виведення $ 16 млн на закордонні рахунки з банку «Січ», входило до складу фінансово-конвертаційного центру, ухилялось від сплати податків, брало участь у схемах тіньового вивезення зерна.
У 2024 році Житомирська прокуратура подала окрему заяву до господарського суду про витребування понад 50 ділянок загальною площею 529 га із володіння ПОСП «Зоря» (код 3 743 552) до власності територіальної громади. Прізвище Костюшко як незаконного власника земельних ділянок було прямо вказано в матеріалах в Єдиному реєстрі судових рішень. З початку 2024 року по квітень 2025 року сторони пройшли всі інстанції — до Верховного суду. Останній постановив, що «Зоря» обробляє 53 наділи незаконно, відтак їх треба повернути громаді. Рішення остаточне і не підлягає оскарженню.
За оцінками журналістів, місцева громада може розраховувати щонайменше на 30−40 млн грн компенсації за незаконне використання ділянок (орендна плата за 12 років) без урахування шкоди, завданої землі, незаконній вирубці насаджень тощо. На Костюшко ж може чекати покарання вигляді 8 років в’язниці, якщо буде доведено її змову із попередніми власниками заради отримання контролю над «закинутими фермами».
Нагадаємо, раніше повідомлялось про виключення депутатки з фракції «Пропозиція» через наявність у неї нібито російського паспорта.
Раніше «ФАКТИ» писали, як колишні посадовці та їхні спільники наживалися на армії.85
