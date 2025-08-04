

Власниця групи агрокомпаній «Зоря Агро груп», депутатка Житомирської обласної ради Ірина Костюшко була змушена вийти з фракції «Пропозиція», за списками якої вона пройшла до ради в 2020 році, ймовірно через наявність у неї російського паспорта. Про це пише видання Коротко. Про.

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Офіційно вона сама написала заяву про вихід з депутатського обʼєднання, пояснивши цей факт прісним «розходженням у поглядах».

«Моє рішення про вихід із фракції є результатом певного етапу моєї політичної еволюції. З часом мої погляди на ключові питання почали відрізнятися від позиції більшості фракції, і я вважаю, що для мене важливо діяти відповідно до своїх переконань та обіцянок перед виборцями», — пояснила депутатка.

Як повідомляє видання, у 2015-му Костюшко балотувалась за мажоритарним округом у Коростенському районі, згодом увійшла до провладної тоді партії «Блок Петра Порошенка», була представником пʼятого президента на одному з округів Житомирщини. В 2020 році перейшла до політичного проекту мерів кількох крупних міст — партії «Пропозиція», на чолі якої разом із колишнім головою Житомирської ОДА Ігорем Гундичем — обралась до місцевої облради вдруге.

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«Утім, на початку цього року керівництву фракції „Пропозиція“ в Житомирській облраді, найімовірніше, стало відомо про факт наявності у Костюшко російського паспорту і ризики, які він несе і для політичної сили, і для регіону в цілому», — йдеться в матеріалі.

За даними журналістів, у відкритих даних про Костюшко є інформація щонайменше про два закордонних паспорта країни-агресора, один із яких їй нібито видавали в посольстві росії у Києві. Крім того, доступні також дані, за якими Костюшко, на той момент власниця ресторану «Італідзе» у Києві, отримувала послуги Приватбанку не пізніше 2018 року — як російська громадянка (паспорт, за даними витоку, виданий посольством росії в Україні).

Сканкопію цього паспорту публікує видання Коротко. Про:

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Попри те, що у витоці вказано, що паспорт видано посольством, 51 15 — це серія, що відповідає Коряцькому автономному округу (раніше був окремим регіоном, зараз приєднаний до Камчатського краю). Відповідний підрозділ 821−001, ймовірно, формально видав паспорт і передавав через посольство. Підставою для громадянства могли бути дальні звʼязки родичів. Оскільки Костюшко навчалася у Южно-Сахалінську і Хабаровську.

Згідно з даними сервісу перевірки російських паспортів, які наводить видання, обидва документи, станом на зараз, не значаться серед недійсних.

Костюшко закінчила школу в Южно-Сахалінську, вчилася в медичному училищі в Казахстані, потім вступила до Хабаровського медичного інституту. В середині 90-х довчається в Києві на лікаря-гінеколога. Отже часу вийти з громадянства росії, особливо після вторгнення до Криму і на Донбас в 2014 році — було вдосталь, відзначає видання.

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«Збережене Костюшко громадянство рф на четвертому році війни — це те, що може поховати репутацію будь-якої політичної сили і керівництва регіону. Тож, за даними джерел, на рівні регіональної влади було рекомендовано щонайменше виключити жінку з фракції, а в подальшому — позбавити мандату депутатки обласної ради. Схоже, що Костюшко все ж доклала чималих фінансових зусиль для просування своїх інтересів в регіональному парламенті, тому їй дозволили вийти з фракції, зберігши формально обличчя», — йдеться в статті.

Автори нагадують, що наразі українське законодавство не передбачає прямої кримінальної відповідальності депутатів обласних рад за подвійне громадянство з росією. Проте проголосовані в першому читанні зміни, ухвалені в законопроекті № 11469, передбачають, що наявність російського документа буде майже автоматичною підставою для позбавлення українського паспорта. А це — в свою чергу — є очевидним приводом для позбавлення депутатського мандату в обласній — та й у будь-якій іншій, раді.

Також, на думку журналістів, назріло також питання більш ретельної перевірки не лише безпосередньо кандидатів на посади в регіональних органах місцевого самоврядування, але й їхніх бізнесів на предмет звʼязків із країною агресором.

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