Схема на $ 10 мільйонів: як колишні посадовці та їхні спільники наживалися на армії

Правоохоронці розкрили масштабну схему розкрадання понад 10 мільйонів доларів під час закупівлі військової форми для Збройних Сил України.

У справі фігурують колишній радник Міністерства оборони, ексдепутат Верховної Ради та його син. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Згідно з матеріалами слідства, у 2022 році шахрайську схему організували колишній радник ексзаступника міністра оборони, народний депутат України II-IV скликань та його син. За даними джерела УП, йдеться про бізнесмена Романа Баликіна, нардепа трьох скликань Ігоря Франчука та його сина Ярослава Франчука.

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До оборудки залучили іноземця, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності у Франції, Іспанії та інших країнах. Так, іноземець від імені своєї підконтрольної компанії домовився з турецьким текстильним холдингом про виробництво понад 1 мільйона комплектів військової форми за 25,6 мільйона доларів, користуючись зв’язками з українськими чиновниками та політиками.

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В Офісі Генпрокурора повідомили, що у 2022 році ця компанія уклала угоди з Міністерством оборони України за завищеною ціною на суму понад 35 мільйонів доларів. Різницю в 10 мільйонів доларів США учасники планували розподілити між собою.

Повідомляється, що після отримання авансу у сумі 10 мільйонів доларів турецька сторона виконала замовлення та доставила форму до України. Проте іноземець перестав виходити на зв’язок і не сплатив залишок. Кошти учасники шахрайської схеми витрачали на власні потреби.

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За даними Національної поліції України, отримані кошти за злочинними схемами учасники використовували для придбання елітних автівок, нерухомості, зокрема і за кордоном.

За місцями проживання й роботи причетних до злочинної схеми громадян України проведено 38 санкціонованих обшуків, за результатами яких було вилучено документи, автівки, мобільні телефони й компʼютерну техніку, що містять докази скоєних злочинів.

Також зазначається, що наразі зібрано достатньо доказів, щоб оголосити ексраднику ексзаступника міністра оборони, колишньому нардепу та його сину про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб (ст. 28, ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України).

Нині вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Ця схема — лише частина загальної проблеми корупції у військових закупівлях. Де обіцяні результати розслідувань інших подібних випадків? Громадськість очікує відповідей, коли всі епізоди розкрадань отримають належну оцінку, а винні — заслужене покарання.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як чиновники Міноборони вкрали майже 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів для армії.

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