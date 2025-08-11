41.12 / 41.65 47.96 / 48.60
Події

«Найкраща у світі людина»: на фронті загинув відомий художник і захисник України

17:46 11 серпня 2025
Загинув художник Давид Чичкан. Фото із соцмережі

Під час відбиття штурму російської піхоти на Запорізькому напрямку загинув український художник і військовослужбовець Давид Чичкан.

Побратими героя повідомили, що він отримав важкі поранення в бою 8 серпня, а наступного дня — 9 серпня — серце 39-річного захисника зупинилось. «Віддав життя за Україну… Не чекаючи на визнання чи подяку… Нам жити із памʼяттю про героя, митця, найкращу у світі людину», — написала в соцмережі дружина Давида Чичкана.

Давид Чичкан — син відомого художника Іллі Чичкана, представника Нової хвилі в українському сучасному мистецтві, та правнук радянського художника-соцреаліста Леоніда Чичкана. Народився у 1986 році в Києві, свою творчу діяльність розпочав на початку 2000-х. Себе називав «рисувальником» і позиціював як художника-анархіста. Його мистецтво поєднувало графіку, плакат, живопис, стріт-арт, перформанс і текст.

Його виставки неодноразово піддавалися цензурі та погромам. У 2017 році в Києві знищили експозицію «Втрачена можливість», присвячену Майдану та війні на Сході. У 2022 році у Львові намагалися зірвати виставку художника-анархиста «Стрічки та трикутники», а в 2024-му Одеський художній музей скасував показ «Зі стрічками та прапорами» через тиск громадськості.

Побратими згадують Давида як людину глибоких переконань, щирого співрозмовника та принципового борця за соціальну справедливість. «Він ніколи не ховався за спинами інших чи за власний соціальний капітал. Вважав, що справжні анархісти мають ділити найважчі труднощі, що переживає їхній народ», — написали його товариші по службі.

Раніше повідомляли про те, що на війні загинув 26-річний чемпіон України з легкої атлетики Віталій Римарук.

Фото із соцмережі

