- 00:03 «Олександрію» вдев'ятьох розбито у Белграді: відеоогляд відбірного матчу Ліги конференцій
- 31.07 22:58 «Шахтар» добив «Бешикташ» і вийшов на клуб свого ексфутболіста: відеоогляд відбірного матчу Ліги Європи
- 31.07 22:29 Як не розоритися в ресторані: ці нюанси знає далеко не кожен
- 31.07 22:01 Картопляні коржики з учорашнього пюре: раз-два — і готово!
- 31.07 21:32 Він був жорстоко чесним: автобіографія Оззі Осборна розкриє невідомі подробиці його особистого життя
- 31.07 21:09 Тельцям — «Диявол» та перевірка на силу волі, Дівам — «Закохані» та важливий вибір: Таро-прогноз на 1 серпня
- 31.07 21:03 Ідеально зварені яйця: є хитрощі, які ви маєте знати
- 31.07 20:59 «Полісся» прислухалося до Усика і вибило «Санта-Колому» з єврокубків: відеоогляд матчу відбору Ліги конференцій
- 31.07 20:44 «Друга половинка» та фінансові втрати: гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку
- 31.07 20:34 Майже рік вважався зниклим безвісти: на Донеччині поліг захисник із Закарпаття
- 31.07 20:15 Справа про замах на Макарова: поліція дійшла несподіваних висновків
- 31.07 20:06 Мариновані огірки, в’ялені на сонці: такого ви ще не куштували
«Це дало свої негативні наслідки»: військовий про невтішні новини на Запорізькому напрямку
Те, що відбувається зараз на Запоріжжі, не вселяє позитивних думок. Адже всі маневри та просування ворога лише показують те, що на цій ділянці фронту знаходяться слабкі українські підрозділи. Про це повідомляє військовий з позивним «Осман» Станіслав Бунятов.
«На Запорізькому напрямку гарних прогнозів мало. Судячи з маневрів та просувань противника, в обороні зараз стоять дуже слабкі підрозділи. Поки було відносно спокійно, частину сил перекидали на стабілізацію інших ділянок. Це дало свої негативні наслідки», — зазначив Бунятов.
За словами військового, бійці, які зараз тримають цей напрямок, головною причиною дестабілізації називають виведення найефективнішого підрозділу на Сумський напрямок і заміну його бригадою ТрО.
Раніше повідомлялось про те, що рф використовує штурмові групи з іноземних громадян. Вони слугують як витратний матеріал, бо ціною власного життя відкривають вогневі точки українських бійців.
Підрозділ, в якому було багато іноземців, готували для штурмів саме на Запорізькому напрямку.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під час літнього наступу армія рф штурмуватиме позиції Сил оборони України на Запорізькому напрямку, намагаючись захопити населенний пункт Оріхів, щоб надалі йти у бік Кам'янського та Комишувахи.237
Читайте нас у Facebook