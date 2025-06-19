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Спорт

Чемпіон України з легкої атлетики загинув на війні у 26 років (фото, відео)

9:54 19 червня 2025
Віталій Римарук

Російські окупанти вбили відомого українського легкоатлета, 26-річного чемпіона країни з метання диска серед молоді та призера першості серед дорослих Віталія Римарука, повідомляє Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ). Раніше на війні з росією загинула чемпіонка та рекордсменка України з важкої атлетики серед ветеранів.

«Ми висловлюємо глибокі співчуття сім'ї героя та дякуємо йому за мужність і відданість. Завдяки таким людям, як він, ми маємо шанс жити та продовжувати боротися, — йдеться у повідомленні. — Закликаємо світову спільноту звернути увагу на черговий злочин, скоєний державою-агресором. Цього не має бути. Ще одна втрата, яка розбиває серце української легкоатлетичної родини».

Уродженець Делятина Івано-Франківської області Віталій Римарук ще у 2023 році тренувався та змагався, але пізніше вступив до лав ЗСУ до спецпідрозділу «Омега». У спортсмена залишилися дружина та маленька дочка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що війна забрала життя президента українського футзального клубу.

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