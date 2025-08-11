- 18:04 Могли б мене вже давно зʼїсти: Монатік вразив відвертістю
Штурмували кордон зі Словаччиною: прикордонники затримали 19 ухилянтів, які намагались втекти з України
Прикордонники затримали чергових ухилянтів, які планували незаконно перетнути державний кордон.
Як повідомляють в ДПСУ, військовослужбовці Чопського загону затримали 19 чоловіків з різних регіонів України, які планувати перетнути українсько-словацький кордон в обхід пункту пропуску.
За даними Західного регіонального управління Держприкордонслужби, у понеділок, 11 серпня, поблизу села Палло Ужгородського району військовослужбовці відділення «Паладь Комарівці» виявили за допомогою камер відеоспостереження кілька груп чоловіків.
«Їхнє подальше пересування відстежували безпілотником. На затримання невідомих вислали групу реагування від підрозділу та оперативних співробітників. Правопорушники не відреагували на вимогу прикордонного наряду зупинитися, тож військовослужбовцям довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору», — зазначили в ДПСУ.
Ухилянтів затримали поруч з кордоном та доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення всіх обставин затриманих притягнуть до відповідальності за ст.204−1 КУпАП (незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України). Санкція статті передбачає до 15 діб адмінарешту. Причетних до переправлення чоловіків встановлюють.
Раніше в прикордонній службі розповідали про ухилянта, який хотів перетнути кордон під виглядом німої жінки.
