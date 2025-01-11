Хотіли втекти в Молдову разом з водієм: в Одеській області затримали бус з 11 чоловіками

На кордоні з Молдовою прикордонники затримали одразу 11 чоловіків, які намагались втекти з України до сусідньої держави. Всі вони ховались в одному бусі.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

«У Одеській області прикордонники зупинили авто, вщерть заповнене чоловіками», — йдеться у повідомленні.

Як двзнались прикордонники, водій і 10 пасажирів планували незаконно перетнути кордон із Молдовою, за чим і звернулись до організатора у Telegram.

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«За „допомогу“ кожен мав заплатити від 7 до 10 тисяч доларів на криптогаманець, але план провалився», — зазначили у ДПСУ.

Тепер водію загрожує кримінальна відповідальність, а пасажирам — адміністративна.

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Зазначимо, що в Україні з 2022 року діють мобілізація і воєнний стан, які планують продовжити до початку травня. У зв'язку з цим чоловіки від 18 до 60 років не можуть виїжджати за межі країни. Попри заборону, в Україні діють схеми, організатори яких за чималі гроші пропонують чоловікам виїхати за кордон.

Також нагадаємо, що в Україні за добу ліквідовано майже півсотні схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку в 22 регіонах. Правоохоронці вручили понад 60 підозр.

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Фото Держприкордонслужби

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