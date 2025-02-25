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Спідниця та макіяж не допомогли: ухилянт намагався перетнути кордон на Закарпатті під виглядом німої жінки (фото, відео)

11:11 25 лютого 2025
Затримання прикордонниками ухилянта на Закарпатті, фото ДПС

В ніч на 25 лютого правоохоронці на кордоні з Румунією затримали чергового ухилянта. Подружжя закарпатців намагалось уникнути перевірки, щоб потрапити у прикордоння та потім незаконно перетнути український кордон.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, на околиці села Теково прикордонники зупинили таксі, у якому їхали дві пасажирки.

Під час опитування одна з жінок повідомила, що її супутниця доводиться їй сестрою та, що вона є німою від народження.

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Але під час перевірки документів з’ясувалося, що насправді «німа сестра» є чоловіком закарпатки. Чоловік зізнався, що мав намір незаконно покинути територію України.

Закарпатець одягнув куртку та спідницю дружини, наніс на обличчя макіяж, прихопив ще декілька жіночих аксесуарів, зокрема сумочку. Далі, викликавши таксі, чоловік разом із дружиною вирушив у напрямку кордону.

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Стосовно затриманого було складено протокол про адмінправопорушення. Справу скерували до суду.

Раніше ми також писали про випадки з переодяганням, коли кримінальник, який під виглядом жінки вкрав пів мільйона доларів в Одесі. А студент-медик переодягнувся в жінку, щоб облити колишню кохану кислотою.

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