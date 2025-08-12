- 14:54 Українці отримали унікальний спосіб уникнути проблем із повістками через смартфон
- 14:32 Мирна угода між Трампом і путіним не матиме значення без участі України, — ЗМІ
- 14:17 «Шахтар» — «Панатінаїкос»: розклад прямих телетрансляцій та ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи
- 14:06 Чим замінити фольгу для запікання і не зіпсувати страву: п’ять варіантів
- 13:46 Камера в коробці з-під соку: СБУ викрила інформатора, який допомагав рф бити по Павлограду
- 13:21 Український бізнес бере кредити на виробництво дронів і не тільки
- 12:49 Трагедія на навчальній базі ЗСУ: в США повідомили про десятки загиблих бійців Іноземного легіону ГУР
- 12:40 На якому каналі сьогодні дивитися онлайн «Пафос» — «Динамо»: букмекери вірять у «порятунок» команди Шовковського
- 12:24 «Я не зміг інтегруватися в німецьке суспільство. Підсвідомо не хотів»: 16-річний сумчанин залишив безпечну Європу, щоб будувати майбутнє в Україні
- 12:05 Дні, коли щастить в усьому: які знаки зловлять хвилю успіху 13−14 серпня
- 11:59 Забарний перейшов із «Борнмута» до найсильнішого клубу Європи: понад 8 мільйонів євро дісталося і рідному «Динамо» гравця
- 11:35 росія відмовляється робити будь-які кроки назад: аналітики пояснили, навіщо путіну зустріч на Алясці
Камера в коробці з-під соку: СБУ викрила інформатора, який допомагав рф бити по Павлограду
Удари росіян по Павлограду, який нещодавно зазнав наймасованішої з початку широкомасштабного вторгнення росіян в Україну атаки, допомогав корегувати 30-річний безробітний, якого «на гарячому» затримали співробітники СБУ.
«Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського інформатора на Дніпропетровщині. Він коригував ракетно-дронові атаки рф по Павлограду та відстежував рух ешелонів Сил оборони. За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував їхній місцевий поплічник — 30-річний безробітний, який потрапив у поле зору агресора через Телеграм-канали з пошуку «легких заробітків», — повідомили в українській спецслужбі.
Перед агентом поставили завдання з виявлення запасних командних пунктів українських захисників, місць розташування комплексів ППО ЗСУ, а також вантажних ешелонів Сил оборони та напрямки їхнього руху.
Аби відстежувати пересування ешелонів, інформатор встановив навпроти колії телефонну камеру з павербанком та віддаленим доступом для куратора, які замаскував у коробку з-під соку.
Ворожого агента затримали, коли він ховав шпигунський пристрій біля залізничної лінії. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 12 років тюрми.
Раніше в СБУ повідомляли про затримання агентки гру рф, яка готувала новий ракетний удар ворога по Запоріжжю. На співпрацю з ворогом пішла експрацівниця місцевого управління Пенсійного фонду.
Фото СБУ72
Читайте нас у Facebook
«Я не зміг інтегруватися в німецьке суспільство. Підсвідомо не хотів»: 16-річний сумчанин залишив безпечну Європу, щоб будувати майбутнє в Україні
Чудова заміна морозиву: красуня з чарівним голосом Аліна порадила рецепт ідеального десерту для літа всього з двох інгредієнтів