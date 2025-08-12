Камера в коробці з-під соку: СБУ викрила інформатора, який допомагав рф бити по Павлограду

Удари росіян по Павлограду, який нещодавно зазнав наймасованішої з початку широкомасштабного вторгнення росіян в Україну атаки, допомогав корегувати 30-річний безробітний, якого «на гарячому» затримали співробітники СБУ.

«Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського інформатора на Дніпропетровщині. Він коригував ракетно-дронові атаки рф по Павлограду та відстежував рух ешелонів Сил оборони. За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував їхній місцевий поплічник — 30-річний безробітний, який потрапив у поле зору агресора через Телеграм-канали з пошуку «легких заробітків», — повідомили в українській спецслужбі.

Перед агентом поставили завдання з виявлення запасних командних пунктів українських захисників, місць розташування комплексів ППО ЗСУ, а також вантажних ешелонів Сил оборони та напрямки їхнього руху.

Аби відстежувати пересування ешелонів, інформатор встановив навпроти колії телефонну камеру з павербанком та віддаленим доступом для куратора, які замаскував у коробку з-під соку.

Російський агент планував відстежував військові ешелони за допомогою камери. Фото СБУ

Ворожого агента затримали, коли він ховав шпигунський пристрій біля залізничної лінії. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 12 років тюрми.

Раніше в СБУ повідомляли про затримання агентки гру рф, яка готувала новий ракетний удар ворога по Запоріжжю. На співпрацю з ворогом пішла експрацівниця місцевого управління Пенсійного фонду.

Фото СБУ

