Експрацівниця ПФУ готувала ракетний удар по Запоріжжю: правоохоронці зірвали план росії

СБУ затримала агентку гру рф, яка готувала новий ракетний удар ворога по Запоріжжю.

Як з'ясували у спецслужбі, під прицілом окупантів були виробничі приміщення та опорні електропідстанції, які живлять заводи прифронтового міста.

Щоб скоригувати авіаудар, російська воєнна розвідка завербувала експрацівницю місцевого управління Пенсійного фонду, яка потрапила у поле зору фсб через свої антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах.

Для виконання ворожих завдань агентка обходила місцевість, намагаючись виявити виробничі та енергооб’єкти.

Додатково вона «втемну» випитувала потрібні їй розвіддані у знайомого інженера-програміста одного з місцевих підприємств машинобудівної галузі.

Зрадниця координувала свої дії з кадровим співробітником російської розвідки через анонімний чат у месенджері.

Жінку затримали «на гарячому», коли вона фотографувала периметр заводського енергооб’єкта.

На місці події у неї вилучили смартфон із гугл-картами, на яких вона позначала потенційні «цілі» для окупантів.

Російській агентці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями у Києві СБУ затримала російського агента, який розставляв «відеопастки», щоб коригувати удари по столиці.

