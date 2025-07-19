Росіяни масовано атакували Одесу та Павлоград: є руйнування та жертви (фото, відео)

Дніпропетровщина, зокрема, місто Павлоград, по якому постійно б'ють російські загарбники, перебуває під масованою атакою з повітря, яка розпочалася напередодні й триває ранком 19 липня.

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«Пекельні ніч та ранок для Павлограда. Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. Російські терористи цілили ракетами та безпілотниками», — повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його інформацією, в місті понівечені пожежна частина, промислові підприємства, п'ятиповерхівка. Виникли займання.

Росіяни атакували Павлоград "Шахедами" та ракетами. Фото ОВА

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«Напередодні увечорі ворог спрямував на область ракети. Внаслідок атаки у Дніпрі та районі сталися пожежі. На Синельниківщині понівечені 2 приватні будинки. По Нікопольщині агресор цілив FPV-дронами та артилерією. Бив по Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Пошкоджений мікроавтобус», — зазначив він та додав, що через атаку на Марганецьку громаду, яка сталася вчора надвечір, постраждав 57-річний чоловік.

Вночі моніторингові канали попереджали про балістичні ракети, які летіли у бік Павлограда. Також ворог задіяв стратегічну авіацію.

Фото monitor

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Наразі у бік міста летить десяток «Шахедів».

Також під «шахедною» атакою перебувала Одеса — ворожий дрон-камікадзе поцілив у житлову багатоповерхівку.

За інформацією мера Геннадія Труханова, обласний центр атакуало понад 20 БпЛА, які заходили на місто з різних боків.

«Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. Палає житлова багатоповерхівка, рятувальники рятують людей з вогняної пастк», — повідомляв він вночі.

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В Одесі дрон-камікадзе влучив у багатоповерхівку. Фото зі сторінки Геннадія Труханова

В ДСНС повідомили, що спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідували рятувальники разом з добровольцями.

В будинку палали квартири на кількох поверхах. Фото ДСНС

Рятувальники вивели з палаючих квартир п'ятьох людей.Фото ДСНС

Співробітники надзвичайної служби врятували п'ятьох осіб з трьох квартир, що горіли. Нажаль, одна жінка не вижила.

Також рятувальники винесли із постраждалого будинка домашніх улюбленців місцевих мешканців.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Вночі очільник ОВА Олег Кіпер повідомляв, що за попередніми даними, постраждали щонайменше троє людей.

Лунала повітряна тривога і у столичному регіоні — Київ та область відбивалися від дронів-камікадзе. За даними КМВА, в Дарницькому районі Києва зафіксоване падіння уламків ворожого БпЛА в приватному секторі. Інформація про постраждалих відсутня.

Нагадаємо, що днями цілями для російських дронів-камікадзе та балістичних ракет стали три великі міста — окупанти били по Кривому Рогу, Харкову та Вінниці.

Фото ДСНС

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