- 14:54 Українці отримали унікальний спосіб уникнути проблем із повістками через смартфон
- 14:32 Мирна угода між Трампом і путіним не матиме значення без участі України, — ЗМІ
- 14:17 «Шахтар» — «Панатінаїкос»: розклад прямих телетрансляцій та ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи
- 14:06 Чим замінити фольгу для запікання і не зіпсувати страву: п’ять варіантів
- 13:46 Камера в коробці з-під соку: СБУ викрила інформатора, який допомагав рф бити по Павлограду
- 13:21 Український бізнес бере кредити на виробництво дронів і не тільки
- 12:49 Трагедія на навчальній базі ЗСУ: в США повідомили про десятки загиблих бійців Іноземного легіону ГУР
- 12:40 На якому каналі сьогодні дивитися онлайн «Пафос» — «Динамо»: букмекери вірять у «порятунок» команди Шовковського
- 12:24 «Я не зміг інтегруватися в німецьке суспільство. Підсвідомо не хотів»: 16-річний сумчанин залишив безпечну Європу, щоб будувати майбутнє в Україні
- 12:05 Дні, коли щастить в усьому: які знаки зловлять хвилю успіху 13−14 серпня
- 11:59 Забарний перейшов із «Борнмута» до найсильнішого клубу Європи: понад 8 мільйонів євро дісталося і рідному «Динамо» гравця
- 11:35 росія відмовляється робити будь-які кроки назад: аналітики пояснили, навіщо путіну зустріч на Алясці
Дні, коли щастить в усьому: які знаки зловлять хвилю успіху 13−14 серпня
Тарологи назвали три знаки Зодіаку, яким карти обіцяють особливу удачу цього тижня, а астрологи стверджують, що середина цієї сімденки принесе успіх п'ятьом представникам зодіакального кола.
Лев
Гороскоп на 13−14 серпня для Левів стверджує, що знаку надасться чудовий шанс показати свої сильні сторони, пише slovofraza.com. Швидкий прогрес у справах чекає на Левів, які виявлять ініціативу. У середині тижня знак може отримати додаткові гроші, бонус або вигідну пропозицію. Порадує Левів і особисте життя — знак відчує особливу увагу та турботу.
Стрілець
Гороскоп на 13−14 серпня для Стрільців обіцяє знаку вдалі збіги та несподівані вирішення складних питань. Все складатиметься так, що Стрілець отримає необхідну інформацію саме тоді, коли це буде потрібно. Знак може отримати схвалення керівництва, виявивши себе з несподіваного боку. Середина тижня обіцяє стати вдалим часом і для особистої сфери — можливо нове цікаве знайомство. А фінансова сфера може потішити приємним бонусом.
Телець
Гороскоп на 13−14 серпня для Тельців обіцяє значний прогрес у проектах, які довгий час «тупцювали на місці». Так що докладені зусилля та гарний результат порадують знак і додадуть йому впевненості у собі. У середині тижня Тельці можуть одержати гроші з несподіваних джерел. Головне — не прогаяти цей шанс. Порадує знак й особиста сфера, в якій очікуються приємні романтичні сюрпризи.
Терези
Гороскоп на 13−14 серпня для Терезів визначає середину поточного тижня як час, сприятливий для комунікацій та встановлення корисних контактів — знак зможе заручитися підтримкою впливових людей. У сфері бізнесу Терезам вдасться знайти правильне рішення, яке обернеться вигодою та покращенням фінансових перспектив. Найближчі два дні вважаються вдалим часом для старту нових проектів. Також цього тижня на знак чекають приємні новини від близьких людей.
Водолій
Гороскоп на 13−14 серпня для Водоліїв припускає, що знаку успішно вдасться знайти оригінальне рішення для виходу зі складної ситуації або запропонувати нестандартну та перспективну ідею. Обставини складатимуться так, що Водолії зможуть вдало вирішити матеріальні питання без особливих складнощів. Зірки радять знаку задля досягнення мети не зволікати з діями.
Матеріал «На Биков і Тигрів чекає випробування на міцність, а Кроликам потрібен відпочинок: східний гороскоп на тиждень 11−17 серпня» читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото Pixabay211
Читайте нас у Facebook
Чудова заміна морозиву: красуня з чарівним голосом Аліна порадила рецепт ідеального десерту для літа всього з двох інгредієнтів