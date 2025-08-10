«Вона використовує його, вона абсолютна психопатка»: психологиня про наміри Меган Маркл

Британці з недовірою та занепокоєнням поставилися до нової приголомшливої інформації про Меган Маркл, герцогиню Сассекську. Це знову поставило її в центр медійної бурі. Попри те що минуло понад п'ять років з того часу, як вона та принц Гаррі вирішили радикально змінити своє життя, ім'я Меган продовжує породжувати суперечки, заголовки та незліченну кількість реакцій як у Великій Британії, так і в Сполучених Штатах.

ВІДЕО ДНЯ

З моменту, як вона залишила свої офіційні обов'язки в британській королівській родині, Меган чітко дала зрозуміти, що її пріоритетом є сімейне життя та власні особисті проєкти. Тим не менш її постать залишається предметом постійних дискусій, і кожен її крок з чоловіком ретельно перевіряється. Цього разу суперечка виникла через резонансні заяви відомої психологині та письменниці Лари Феррейро, яка запропонувала безпрецедентний погляд на динаміку стосунків між Гаррі та Меган.

«Я думаю, що Гаррі подумки вважає Меган новою Діаною», — каже Лара, авторка книги «¡Ni un capullo más!».

За словами експертки, принц Гаррі не подолав травму втрати матері, і це змушує його проєктувати майже героїчну роль на свою дружину. Однак Феррейро йде далі та висуває прямі звинувачення щодо намірів Маркл.

РЕКЛАМА

«Вона використовує його, вона абсолютна психопатка», — наводить слова фахівчині видання X Catalunya.cat.

Вона стверджує, що Меган, можливо, скористалася дитячими травмами Гаррі, щоб привезти його до Сполучених Штатів, віддаливши його не лише від його інституційних обов'язків, а й від родини.

«Я думаю, що Меган хотіла когось відомого», — каже Лара Феррейро, припускаючи, що за цими стосунками стоїть прихований інтерес з боку колишньої акторки.

РЕКЛАМА

Але самою шокуючою частиною її аналізу є неявний докір самому принцу Гаррі: «Він не вмів встановлювати межі. Незалежно від того, наскільки близька пара, сім'я — понад усе».

Ці заяви про Меган Маркл сколихнули британську громадську думку. Тим часом Букінгемський палац зберігає мовчання, але новина вже потрапляє в заголовки газет і викликає занепокоєння серед прихильників монархії.

Тим часом в центрі скандалу опинився і принц Гаррі через свою благодійну діяльність.

РЕКЛАМА

98

Читайте нас у Facebook