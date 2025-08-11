Заява принца Вільяма довела Меган Маркл до сліз: що трапилося

Попри те, що принц Гаррі та його старший брат принц Вільям раніше були близькими, після шлюбу Гаррі з Меган Маркл стався розрив і молодятам було важко адаптуватися до королівського способу життя. У січні 2020 року пара вирішила піти з посади працюючих членів королівської родини, про що вони розповіли у документальному фільмі на Netflix 2022 року, пише Extra.ie. Гаррі розповів про розкол, що виник між ним та його братом, зазначивши, що Вільям «на боці установи».

ВІДЕО ДНЯ

«У нього вже вкорінене уявлення про те, що частиною його відповідальності є виживання та продовження існування цієї установи», — сказав принц Гаррі.

Говорячи про заяву палацу, яка спростувала звинувачення у знущаннях, Гаррі сказав, що ніколи не давав дозволу на підписання від його імені цього документа.

«Мені розповіли про спільну заяву, опубліковану від мого імені та імені мого брата, яка спростовувала історію про те, як він вигнав нас з родини, — сказав Гаррі, додавши, що „не може в це повірити“. — Ніхто не питав у мене дозволу на підпис такої заяви. Я зателефонував Меган і розповів їй, і вона розплакалася, бо протягом чотирьох годин вони були раді збрехати, щоб захистити мого брата, але протягом трьох років вони ніколи не бажали говорити правду, щоб захистити нас».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, герцог Сассекський програв суд щодо своєї безпеки у Великій Британії, що підтвердило, що йому не буде надано особисту поліцейську охорону після його виходу з королівської родини.

В інтерв'ю BBC News після винесення вироку принц Гаррі сказав, що, хоча він і хоче примирення, він не впевнений, скільки часу залишилося жити його батькові, хворому на рак.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чому принц Гаррі не може помиритися з родиною.

РЕКЛАМА

147

Читайте нас у Facebook