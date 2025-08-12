Чим замінити фольгу для запікання і не зіпсувати страву: п’ять варіантів

Багато страв в духовці готуються у фользі. Так, наприклад, м'ясні виробит виходять більш соковитими, а хрумку скоринку отримують вже після того, як фольгу знімають на 10−15 хвилин.

Втім, буває так, що всі необхідні інгредієнти зібрані, але в останню мить з'ясовується, що фольга закінчилася. Втім, є лайфхаки, які дозволять обійтися і без неї.

По-перше, для запікання підійде жаростійка форма з кришкою, яка також не дозволить страві підгоріти. Для того, аби продукти не прилипали до дна та стінок, їх змащують жиром — рослинною олією, маслом чи салом.

По-друге, готувати можна в рукаві для запікання, який, як і у випадках із фольгою, на останніх хвилинах приготування страви можна надрізати, аби отримати скоринку.

По-третє, підійде для цього і пергаментний папір. Він не зможе щільно огорнути продукти як фольга. Але для того, щоб пергамент став м'якішим, його трохи збризкують водою.

До речі, можна використати і звичайний папір для друку документів, хоча він і пропускає рідину. Для того, аби цьому запобігти, папір можна змастити жиром. І це по-четверте.

По-п'яте, замінити фольгу зможе силіконовий килимок, на якому розкачують тісто. Хоча, повністю загорнути в нього майбутню страву навряд чи вдасться. Цей метод радше підійде для приготування випічки. Чи для страв, з яких при приготуванні виділяється небагато рідини.

До речі, фольгу використовують не лише для запікання, а й для того, аби приготувати в домашніх умовах шашлик «як на мангалі». Нею обертають невелику миску, куди накладають вугілля, щоб страва вийшла із «димком».

