Мангал не потрібен: Іван Янюк розповів, як приготувати смачний шашлик, не виходячи з квартири (відео)

У кожного кухаря є свої секрети приготування різноманітних м'ясних страв. Так, Валентина Кущ розповідала про класний маринад для шашлика та радила, яке краще м'ясо вибрати. А її колега з Гуцульського краю Іван Янюк розповів, як в домашніх умовах приготувати шашлик з курятини.

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На своєму YouTube-каналі він стверджує, що страва вийде такою ж смачною, як і при приготуванні на мангалі. Для шашлика він вибрав куряче філе, але зазначив, що підійде і бедро курки.

Інгредієнти: Куряче філе — 1 кг;

Цибуля — 1 шт.;

Копчена паприка — 1,5 ч/л;

Сіль перець — за смаком;

Часник — 4 зубчики;

Соєвий соус — 5 ст.л.

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Приготування: РЕКЛАМА Відділити від м'яса «мале філе» та очистити основний шматок від жиру та хрящиків. Нарізати на маленькі шматочки.

Цибулю для маринаду нарізати півкільцями, трохи прим'яти, аби вона пустила сік, та відправити до м'яса. Додати сіль, перець та паприку, часник, а також соєвий соус.

Накрити миску з куркою харчовою плівкою та маринувати в холодильнику годину.

Розігріти пательню, додати олію. М'ясо нанизати на шпажки.

Викласти шпажки на пательню та не чіпати його хвилину, аби утворилася скоринка. Коли куртина підрум'янилася, шашлик перевертають і смажать ще хвилину, не чіпаючи. Викласти м'ясо на іншу пательню.

На комфорку викласти шмат деревного вугілля, включивши витяжку, та дати йому розкалитися.

Маленьку металеву миску обмотати фольгою, викласти на неї вугілля та поставити у середину пательні з шашликами. Вилити на вугілля жир з першої пательні, де смажилася курятина. Накрити пательню великою металевою мискою так, щоб дим не виходив назовні.

Витримати 10 хвилин та подавати до столу.

Рецепт шашлика зі свинини від Володимира Ярославського читайте на нашому сайті.

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Фото — скріншот

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