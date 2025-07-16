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Мангал не потрібен: Іван Янюк розповів, як приготувати смачний шашлик, не виходячи з квартири (відео)
У кожного кухаря є свої секрети приготування різноманітних м'ясних страв. Так, Валентина Кущ розповідала про класний маринад для шашлика та радила, яке краще м'ясо вибрати. А її колега з Гуцульського краю Іван Янюк розповів, як в домашніх умовах приготувати шашлик з курятини.
На своєму YouTube-каналі він стверджує, що страва вийде такою ж смачною, як і при приготуванні на мангалі. Для шашлика він вибрав куряче філе, але зазначив, що підійде і бедро курки.
Інгредієнти:
- Куряче філе — 1 кг;
- Цибуля — 1 шт.;
- Копчена паприка — 1,5 ч/л;
- Сіль перець — за смаком;
- Часник — 4 зубчики;
- Соєвий соус — 5 ст.л.
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Приготування:
- Відділити від м'яса «мале філе» та очистити основний шматок від жиру та хрящиків. Нарізати на маленькі шматочки.
- Цибулю для маринаду нарізати півкільцями, трохи прим'яти, аби вона пустила сік, та відправити до м'яса. Додати сіль, перець та паприку, часник, а також соєвий соус.
- Накрити миску з куркою харчовою плівкою та маринувати в холодильнику годину.
- Розігріти пательню, додати олію. М'ясо нанизати на шпажки.
- Викласти шпажки на пательню та не чіпати його хвилину, аби утворилася скоринка. Коли куртина підрум'янилася, шашлик перевертають і смажать ще хвилину, не чіпаючи. Викласти м'ясо на іншу пательню.
- На комфорку викласти шмат деревного вугілля, включивши витяжку, та дати йому розкалитися.
- Маленьку металеву миску обмотати фольгою, викласти на неї вугілля та поставити у середину пательні з шашликами. Вилити на вугілля жир з першої пательні, де смажилася курятина. Накрити пательню великою металевою мискою так, щоб дим не виходив назовні.
- Витримати 10 хвилин та подавати до столу.
Рецепт шашлика зі свинини від Володимира Ярославського читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот366
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