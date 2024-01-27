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Свиняча вирізка в шубці за рецептом Тетяни Литвинової: смакує чудово, а виглядає вишукано та апетитно

13:50 27 січня 2024
Вирізка в беконі

Зима у самому розпалі, і часом так хочеться зігрітися за допомогою смачної і ситної страви. Коли ж вона буде ще й м'ясною — варіант безпрограшний.

Ось і відомій фудблогерці Тетяні Літвіновій впала в око свиняча вирізка, яку вона приготувала особливим чином — у «шубці» з бекону.

«Смакує чудово, виглядає вишукано та апетитно», — стверджує авторка рецепту.

Приготування

Шматок вирізки слід зачистити її від плівочок, залишаючи жирок.

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Зробити 4 надрізи вздовж філе.

Змішати масло кімнатної температури, гірчицю, томатний соус, часник, сіль та перець, змастивши цією сумішшю все філе, включаючи місця в надрізах.

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На лист фольги покласти лист пергаменту. Викласти бекон, щоб був поперек філе. Зверху покласти м'ясо і щільно загорнути в обгортку.

Дати промаринуватись протягом щонайменше 1,5 годинки.

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Запікати при 180 градусах протягом 25 хвилин у фользі, а потім ще 10 хвилин, звільнивши м'ясо від неї.

Смачного!

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