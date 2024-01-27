Свиняча вирізка в шубці за рецептом Тетяни Литвинової: смакує чудово, а виглядає вишукано та апетитно

Зима у самому розпалі, і часом так хочеться зігрітися за допомогою смачної і ситної страви. Коли ж вона буде ще й м'ясною — варіант безпрограшний.

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Ось і відомій фудблогерці Тетяні Літвіновій впала в око свиняча вирізка, яку вона приготувала особливим чином — у «шубці» з бекону.

«Смакує чудово, виглядає вишукано та апетитно», — стверджує авторка рецепту.

Приготування Шматок вирізки слід зачистити її від плівочок, залишаючи жирок. РЕКЛАМА Зробити 4 надрізи вздовж філе. Змішати масло кімнатної температури, гірчицю, томатний соус, часник, сіль та перець, змастивши цією сумішшю все філе, включаючи місця в надрізах. РЕКЛАМА На лист фольги покласти лист пергаменту. Викласти бекон, щоб був поперек філе. Зверху покласти м'ясо і щільно загорнути в обгортку. Дати промаринуватись протягом щонайменше 1,5 годинки. РЕКЛАМА Запікати при 180 градусах протягом 25 хвилин у фользі, а потім ще 10 хвилин, звільнивши м'ясо від неї. Смачного!

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