Свиняча вирізка в шубці за рецептом Тетяни Литвинової: смакує чудово, а виглядає вишукано та апетитно
Зима у самому розпалі, і часом так хочеться зігрітися за допомогою смачної і ситної страви. Коли ж вона буде ще й м'ясною — варіант безпрограшний.
Ось і відомій фудблогерці Тетяні Літвіновій впала в око свиняча вирізка, яку вона приготувала особливим чином — у «шубці» з бекону.
«Смакує чудово, виглядає вишукано та апетитно», — стверджує авторка рецепту.
Приготування
Шматок вирізки слід зачистити її від плівочок, залишаючи жирок.
Зробити 4 надрізи вздовж філе.
Змішати масло кімнатної температури, гірчицю, томатний соус, часник, сіль та перець, змастивши цією сумішшю все філе, включаючи місця в надрізах.
На лист фольги покласти лист пергаменту. Викласти бекон, щоб був поперек філе. Зверху покласти м'ясо і щільно загорнути в обгортку.
Дати промаринуватись протягом щонайменше 1,5 годинки.
Запікати при 180 градусах протягом 25 хвилин у фользі, а потім ще 10 хвилин, звільнивши м'ясо від неї.
Смачного!
А для поціновувачів страв з риби можна приготувати традиційний український пиріг-шарпанину, який згадував ще Котляревський у своїй «Енеїді»173