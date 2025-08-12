41.13 / 41.65 47.88 / 48.54
Катерина Остапчук показала каблучку мрії та розповіла, як Вова запропонував вінчатися

15:46 12 серпня 2025
Володимир Остапчук запропонував дружині повінчатися. Фото зі сторінки Катерини Остапчук

Телеведучий Володимир Остапчук, який з третьою дружиною Катериною має спільну дитину — сина Тимофія, запропонував коханій обвінчатися та подарував каблучку.

Про цю подію в соціальній мережі розповіла Катерина Остапчук, виклавши на своїй сторінці фотографії каблучки.

Фото зі сторінки Катерини Остапчук

«Як ви знаєте, у мене не було пропозиції одружитися. Ми просто сиділи на дивані, і Вова сказав: „А давай завтра розпишемося?“ І розписалися», — згадує Катерина та додає, що як і більшість дівчат, вона мріяла про романтичну пропозицію, коли коханий стає на коліно та пропонує побратися.

І вона її отримала. Телеведучий запропонував дружині обвінчатися. «Ще думаю», — пошуткувала Катерина.

Фото зі сторінки Катерини Остапчук

Раніше Катерина розповідала, що думає про другу дитину, але планує народжувати через кілька років. Вона також зізнавалася, що мала з чоловіком розмову щодо усиновлення дитини, але, за її словами, «Вова більше до цього готовий».

Фото зі сторінки Катерини Остапчук

