Катерина Остапчук показала каблучку мрії та розповіла, як Вова запропонував вінчатися

Телеведучий Володимир Остапчук, який з третьою дружиною Катериною має спільну дитину — сина Тимофія, запропонував коханій обвінчатися та подарував каблучку.

Про цю подію в соціальній мережі розповіла Катерина Остапчук, виклавши на своїй сторінці фотографії каблучки.

Фото зі сторінки Катерини Остапчук

«Як ви знаєте, у мене не було пропозиції одружитися. Ми просто сиділи на дивані, і Вова сказав: „А давай завтра розпишемося?“ І розписалися», — згадує Катерина та додає, що як і більшість дівчат, вона мріяла про романтичну пропозицію, коли коханий стає на коліно та пропонує побратися.

І вона її отримала. Телеведучий запропонував дружині обвінчатися. «Ще думаю», — пошуткувала Катерина.

Фото зі сторінки Катерини Остапчук

Раніше Катерина розповідала, що думає про другу дитину, але планує народжувати через кілька років. Вона також зізнавалася, що мала з чоловіком розмову щодо усиновлення дитини, але, за її словами, «Вова більше до цього готовий».

Фото зі сторінки Катерини Остапчук

