Катерина Остапчук показала каблучку мрії та розповіла, як Вова запропонував вінчатися
Телеведучий Володимир Остапчук, який з третьою дружиною Катериною має спільну дитину — сина Тимофія, запропонував коханій обвінчатися та подарував каблучку.
Про цю подію в соціальній мережі розповіла Катерина Остапчук, виклавши на своїй сторінці фотографії каблучки.
«Як ви знаєте, у мене не було пропозиції одружитися. Ми просто сиділи на дивані, і Вова сказав: „А давай завтра розпишемося?“ І розписалися», — згадує Катерина та додає, що як і більшість дівчат, вона мріяла про романтичну пропозицію, коли коханий стає на коліно та пропонує побратися.
І вона її отримала. Телеведучий запропонував дружині обвінчатися. «Ще думаю», — пошуткувала Катерина.
Раніше Катерина розповідала, що думає про другу дитину, але планує народжувати через кілька років. Вона також зізнавалася, що мала з чоловіком розмову щодо усиновлення дитини, але, за її словами, «Вова більше до цього готовий».
Фото зі сторінки Катерини Остапчук110
