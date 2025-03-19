Вогонь та бензин: дружина Володимира Остапчука про конфлікти з чоловіком

Популярний телеведучий та шоумен Володимир Остапчук, який звернувся до коханої, поїхав з дружиною та маленьким сином у відрядження до Варшави. Нагадаємо, Тимофій став третьою дитиною Володимира. У подорож родина поїхала на своєму авто, і дружина Володимира Катерина на своїй сторінці у соціальній мережі детально описує всі проблеми поїздки з маленькою дитиною.

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За словами Катерини Тимофій переніс подорож краще, ніж вона. А у машині спав, їв та грався.

«Добре, що він у тому віці, коли його може зацікавити навіть хрускіт іграшки», — написала вона.

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У спілкуванні зі своїми підписниками Катерина зізналася, що раніше, ніж за чотири роки не думає про другу дитину. А взагалі вона хотіла би мати трьох.

«Думаю, що не більше трьох дітей, — зізналася дівчина. — У Вови вже є троє, тому пʼятеро це вже стеля».

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Також Катерина зауважила, що за характерами вони з Володимиром дуже схожі.

«Він — моя чоловіча версія, — поділилася дружина Остапчука. — Коли комусь із нас набридає сперечатися, тоді конфлікт закінчується. І неважливо, хто почав і хто винний… Знаєте, є вогонь та вода. А ми вогонь та бензин».

Нагадаємо, сімʼя Остапчука нещодавно пережила ракетний обстріл.

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